Её зажгут в честь Дня российского флага
22 августа – День государственного флага России. Праздник появился после августовского путча 1991-го, ознаменовавшего распад СССР. 22-го августа того же года Верховный совет РСФСР выпустил постановление, согласно которому национальным флагом страны стал триколор – «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос».
11 декабря 1993-го президент РФ Борис Ельцин подписал указ «О Государственном флаге Российской Федерации». Тогда лазоревый цвет заменили на синий, а алый – на красный.
В честь праздника в ближайший вторник на телебашне на улице Бабушкина включат тематическую подсветку – она на два часа окрасится в цвета триколора. Увидеть праздничную иллюминацию горожане смогут с 21:00 до 23:00 (возрастное ограничение – 0+).
Эта 163-метровая телебашня считается самым высоким сооружением в городе. С 1961 года она транслировала теле- и радиопрограммы. После «полномочия» главного источника телерадиосигнала перешли к новой стометровой башне на Комушке. А та, что на улице Бабушкина, теперь обретает вторую молодость и новый статус виднейшей городской достопримечательности.
В ноябре 2022-го, накануне Дня народного единства, в Улан-Удэ впервые опробовали новую архитектурно-художественную подсветку здания. В торжественной церемонии запуска приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд.
На башне установили 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов. Благодаря современному оборудованию и специальным программам её можно «окрашивать» практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения и даже включать светодинамические сцены – сияние, переливания и мерцание, а ещё – показывать текст и видеоролики на медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте почти в 60 метров.
Телебашня в Улан-Удэ на два часа окрасится в цвета триколора
Общество, Фото:
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