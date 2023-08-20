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В пригородном селе Бурятии жалуются на автомобилистов-лихачей

В пригородном селе Бурятии жалуются на автомобилистов-лихачей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители заявили, что они летают «как угорелые»

Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй попросили призвать к порядку автомобилистов, разъезжающих по улице Дружбы. Люди рассказали в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что машины там «летают как угорелые».

- К кому обращаться? Может, нам на пешеходном переходе установят лежачих полицейских? – поинтересовались сельчане.
 
Начальник отдела по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры администрации района Сергей Чистяков сообщил, что вопрос об установке дорожных неровностей на этой улице рассмотрят комиссионно и после примут решение.

Недавно в Прибайкальском районе Бурятии тоже жаловались на лихачей-нарушителей на дороге. Один из автомобилистов рассказал, что некоторые водители вообще ездят без номеров.

- За 35 минут встретил 16 таких машин. А сколько их было до и после. И, кстати, они летели как бешеные, обгоняя всех и несмотря на встречку, – подчеркнул прибайкалец.

автомобили дороги ГИБДД

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