В пригородном селе Бурятии жалуются на автомобилистов-лихачей



Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй попросили призвать к порядку автомобилистов, разъезжающих по улице Дружбы. Люди рассказали в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что машины там «летают как угорелые».



- К кому обращаться? Может, нам на пешеходном переходе установят лежачих полицейских? – поинтересовались сельчане.



Начальник отдела по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры администрации района Сергей Чистяков сообщил, что вопрос об установке дорожных неровностей на этой улице рассмотрят комиссионно и после примут решение.



