Ранее там вводили режим ЧС
В Закаменском районе Бурятии отступает вода.
В селе Утата освободились от воды 30 придомовых территорий, подтопленных дождевыми водами несколько дней назад. Об этом сегодня сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Утате, а также в закаменском улусе Санага из-за подтопления ввели режим ЧС. Вода в те дни затопила подполья, подвалы и хлынула на улицы.
Также ранее в Закаменском районе вода вышла на дорожное полотно. После проведённых работ по отсыпке вода ушла с участков автодорог Ехэ-Цакир — Цаган-Морин и Санага — Енгорбой. Сейчас проезд по указанным направлениям открыт для всех видов транспорта.
За сутки в Бурятии произошло подтопление шести приусадебных участков и пяти участков автомобильных дорог. На контроле остаются 127 придомовых территорий, подтопленных водами в Иволгинском, Бичурском, Закаменском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ, а также участок автомобильной дороги регионального значения в Джидинском районе.
По данным Бурятского Гидрометцентра, в ближайшие сутки на реках северных районов в связи с прогнозируемыми осадками существует угроза подъёма уровня рек с выходом воды на пойму, образование селевых потоков. Мониторинг обстановки продолжается.
В Бурятии подтопленное село освобождается от воды
Общество, Фото:
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