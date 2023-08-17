В Улан-Удэ подписали соглашение о создании союза вузов России по буддийскому образованию

В него войдут вузы Калмыкии, Тывы, Забайкальского края и Бурятии



На I международном буддийском форуме (0+), который проходит в Улан-Удэ, подписано соглашение о создании консорциума вузов «Буддийское образование».



Бурятский государственный университет, Калмыцкий государственный университет, Тувинский государственный университет, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» и Агинская Буддийская академия подписали соглашение о создании консорциума вузов «Буддийское образование».



- Консорциум вузов консолидирует научно-исследовательский потенциал и организует взаимодействие учебных заведений, осуществляющих образовательную и исследовательскую работу в области буддизма. Он создаст национально-ориентированную государственную систему подготовки специалистов по буддизму, а также укрепит роль российского буддизма на международной арене, - сообщают в правительстве Бурятии.



Новое объединение вузов будет осуществлять совместные научные и образовательные программы в области буддийской теории и практики, проводить конференции и семинары, а также вместе готовить кадры высшей квалификации.



- Наши ламы, монахи, студенты получат возможность изучать буддийскую философию в ракурсе того, что это будет признано государственными вузами и даст возможность в будущем легко контактировать с обществом. Будут знания, которые помогут им лучше претворять в жизнь те ценности, которые они изучают, те ценности, которые мы изучаем в буддийской философии. Это полезно для общества, — сказал ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Дымбрыл Дашибалданов.



По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексея Маслова, «мы впервые видим в истории нашей страны создание консорциума религиозных и светских университетов, крупнейших университетов, занимающихся исследованием буддизма. Консорциум открыт и для других университетов, готовых присоединиться».

