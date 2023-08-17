В него войдут вузы Калмыкии, Тывы, Забайкальского края и Бурятии
На I международном буддийском форуме (0+), который проходит в Улан-Удэ, подписано соглашение о создании консорциума вузов «Буддийское образование».
Бурятский государственный университет, Калмыцкий государственный университет, Тувинский государственный университет, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» и Агинская Буддийская академия подписали соглашение о создании консорциума вузов «Буддийское образование».
- Консорциум вузов консолидирует научно-исследовательский потенциал и организует взаимодействие учебных заведений, осуществляющих образовательную и исследовательскую работу в области буддизма. Он создаст национально-ориентированную государственную систему подготовки специалистов по буддизму, а также укрепит роль российского буддизма на международной арене, - сообщают в правительстве Бурятии.
Новое объединение вузов будет осуществлять совместные научные и образовательные программы в области буддийской теории и практики, проводить конференции и семинары, а также вместе готовить кадры высшей квалификации.
- Наши ламы, монахи, студенты получат возможность изучать буддийскую философию в ракурсе того, что это будет признано государственными вузами и даст возможность в будущем легко контактировать с обществом. Будут знания, которые помогут им лучше претворять в жизнь те ценности, которые они изучают, те ценности, которые мы изучаем в буддийской философии. Это полезно для общества, — сказал ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Дымбрыл Дашибалданов.
По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексея Маслова, «мы впервые видим в истории нашей страны создание консорциума религиозных и светских университетов, крупнейших университетов, занимающихся исследованием буддизма. Консорциум открыт и для других университетов, готовых присоединиться».
В Улан-Удэ подписали соглашение о создании союза вузов России по буддийскому образованию
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В него войдут вузы Калмыкии, Тывы, Забайкальского края и Бурятии
Жители республики почувствуют дыхание осени
Сельчане просят принять меры в отношении нерадивых хозяев
Мероприятие состоится в парке имени Орешкова
Они почтили память погибших на Великой Отечественной войне минутой молчания
Они начинают приводить город в порядок ещё до рассвета
Вместо букетов гостей попросили купить канцелярские принадлежности для школьников
Их выпустят в глухую тайгу, подальше от людей
Некоторые горожане тратят на неё целый час
Срок пребывания по электронной визе увеличен в три раза – до 90 дней
В тёмное время суток медиафасад будет светиться яркими красками
Его укомплектовали всем необходимым под контролем судебных приставов
Рабочие чистят дорожки и ливнёвки
Руководитель УФССП по Бурятии получил прокурорское представление
Турнир проходил в Москве и собрал более 300 команд