В Бурятии любителю пьяной езды ужесточили наказание

Мужчине увеличили срок в колонии-поселении



По представлению прокурора Хоринского района Бурятии усилили наказание мужчине, неоднократно судимому за управление автомобилем в состоянии опьянения.



Ранее суд назначил мужчине 8 месяцев лишения свободы, а также лишил его водительских прав на 3 года.



Государственный обвинитель не согласился с приговором в связи с чрезмерной мягкостью наказания.



- В апелляционном представлении прокурор указал, что не учтены данные о личности осуждённого, ранее неоднократно судимого за управление автомобилем в состоянии опьянения, не вставшего на путь исправления и совершившего повторное преступление, не имея права управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Верховный суд республики признал обоснованными доводы прокурора. Мужчине ужесточили наказание и приговорили к 11 месяцам колонии-поселения, а водительских прав лишили на четыре года.

