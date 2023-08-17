Мужчине увеличили срок в колонии-поселении
По представлению прокурора Хоринского района Бурятии усилили наказание мужчине, неоднократно судимому за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Ранее суд назначил мужчине 8 месяцев лишения свободы, а также лишил его водительских прав на 3 года.
Государственный обвинитель не согласился с приговором в связи с чрезмерной мягкостью наказания.
- В апелляционном представлении прокурор указал, что не учтены данные о личности осуждённого, ранее неоднократно судимого за управление автомобилем в состоянии опьянения, не вставшего на путь исправления и совершившего повторное преступление, не имея права управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Верховный суд республики признал обоснованными доводы прокурора. Мужчине ужесточили наказание и приговорили к 11 месяцам колонии-поселения, а водительских прав лишили на четыре года.
В Бурятии любителю пьяной езды ужесточили наказание
Общество, Фото:
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