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В Бурятии любителю пьяной езды ужесточили наказание

В Бурятии любителю пьяной езды ужесточили наказание
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине увеличили срок в колонии-поселении

По представлению прокурора Хоринского района Бурятии усилили наказание мужчине, неоднократно судимому за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее суд назначил мужчине 8 месяцев лишения свободы, а также лишил его водительских прав на 3 года.

Государственный обвинитель не согласился с приговором в связи с чрезмерной мягкостью наказания.

- В апелляционном представлении прокурор указал, что не учтены данные о личности осуждённого, ранее неоднократно судимого за управление автомобилем в состоянии опьянения, не вставшего на путь исправления и совершившего повторное преступление, не имея права управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Верховный суд республики признал обоснованными доводы прокурора. Мужчине ужесточили наказание и приговорили к 11 месяцам колонии-поселения, а водительских прав лишили на четыре года.
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