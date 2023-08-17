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Ограниченная в родительских правах жительница Бурятии вернула себе детей

Ограниченная в родительских правах жительница Бурятии вернула себе детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Ради них женщина полностью изменила поведение и образ жизни

Жительница Хоринского района Бурятии, которую ограничили в родительских правах, смогла восстановиться в них. Сельчанка обратилась с соответствующим иском в суд.

Рассмотрев его, служители Фемиды пришли к выводу, что родственная связь между женщиной и её ребятишками не утрачена – мать помогает им материально и исправно платит алименты. А ещё – пользуется у детей авторитетом, участвует в их жизни и интересуется здоровьем.

Кроме того, на заседании выяснилось, что сельчанка не употребляет алкоголь, положительно характеризуется по месту жительства и изменила своё поведение и образ жизни. Она создала все необходимые условия для несовершеннолетних и  имеет постоянный доход. К тому же ребятишки хотят жить с мамой, любят её и доверяют ей.

С учётом их мнения и положительного заключения органов опеки и попечительства и прокурора, полагавших, что отмена ограничения в родительских правах не противоречит интересам детей, суд удовлетворил иск. Однако это решение ещё не вступило в законную силу.
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