Иск подала прокуратура
По искам прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ сокращены сроки расселения двух аварийных домов. Речь идёт о многоквартирных домах № 4 по улице Полигон и № 25 по улице Шаляпина, которые признаны аварийными и подлежащими сносу.
- Дальнейшая эксплуатация зданий признана недопустимой, поскольку они не соответствуют требованиям нормативно-технической документации, проживание в них создаёт угрозу для жизни и здоровья граждан. В нарушение ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса РФ распоряжениями администрации Улан-Удэ сроки расселения жильцов дома № 4 по ул. Полигон установлены до конца 2029 года и дома № 25 ул. Шаляпина – до 2030 года. В целях защиты жилищных прав граждан прокурор района направил в суд административные исковые заявления о признании незаконными распоряжений администрации города в части сроков расселения, - сообщила прокуратура Бурятии.
Суд требования удовлетворил, срок расселения граждан из аварийных домов теперь определён до конца 2025 года. Законность судебных постановлений проверена Верховным судом республики, решения оставлены без изменения, апелляционные жалобы администрации Улан-Удэ – без удовлетворения.
Улан-удэнцев по решению суда переселят из аварийного жилья пораньше
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