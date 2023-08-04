В Улан-Удэ на правом берегу Селенги завершили реконструкцию дамбы













В итоге общая площадь защиты от затопления составила 7,28 гектаров. Протяжённость дамбы – 1,3 км, крутизна откоса – 1:3, высота – от 5 до 5,5 метров, ширина по гребню колеблется от 6 до 8 метров.



Общая сумма расходов составила 189,7 млн рублей. Финансирование было выделено из федерального и республиканского бюджетов.

В итоге общая площадь защиты от затопления составила 7,28 гектаров. Протяжённость дамбы – 1,3 км, крутизна откоса – 1:3, высота – от 5 до 5,5 метров, ширина по гребню колеблется от 6 до 8 метров.Общая сумма расходов составила 189,7 млн рублей. Финансирование было выделено из федерального и республиканского бюджетов.

Реконструкция существующей дамбы на правом берегу реки Селенга в районе очистных сооружений в Улан-Удэ выполнена на 100 процентов. Об этом сообщили в минстрое Бурятии.Старая дамба не отвечала требованиям защиты города от затопления паводковыми водами Селенги. На некоторых участках дамбы откосы не были укреплены, укрепления уже разрушались.Работы по реконструкции дамбы начались весной 2022 года. Её в итоге реконструировали комплексно.- Дамбу укрепляли железобетонными плитами. Её криволинейные участки усилены монолитным бетоном. Под укрепление засыпался мелкозернистый щебень. Для предотвращения размыва в корне дамбы формировалась площадка из камня. Конструкция укрепления через каждые 40 м разделялась деформационными швами, которые заполнялись герметиком, - рассказали в минстрое.