Первое место у «Лары» из Улан-Удэ
В Чите с 29 по 30 июля прошёл межрегиональный турнир «Кубок мужества» по баскетболу памяти сотрудников Росгвардии Дмитрия Лагунова и Николая Багрова. Матчи проходили между командами из Бурятии и Забайкальского края.
Места на турнире памяти кавалеров ордена Мужества распределились следующим образом:
Первое место - «Лара» (Улан-Удэ)
Второе место - БК «Чита» (Чита)
Третье место - «Мегаполис» (Чита)
Также в кубке принимали участие команды «Динамо» (Улан-Удэ), «БГУ» (Улан-Удэ), «Локомотив» (Чита).
В конкурсе трёхочковых бросков победу одержал Евгений Зубакин («Лара»). В конкурсе бросков сверху – Кирилл Бухольцев («БГУ»).
Лучшим центровым был признан Егор Муравьев («Лара»). Лучшим разыгрывающим – Андрей Рогачёв («Лара»). MVP стал Владимир Чириков («Лара»). Об этом сообщает федерация баскетбола РБ.
Баскетболисты Бурятии завоевали «Кубок мужества»
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