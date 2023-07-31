Баскетболисты Бурятии завоевали «Кубок мужества»

Общество, Фото: федерация баскетбола РБ

Первое место у «Лары» из Улан-Удэ



В Чите с 29 по 30 июля прошёл межрегиональный турнир «Кубок мужества» по баскетболу памяти сотрудников Росгвардии Дмитрия Лагунова и Николая Багрова. Матчи проходили между командами из Бурятии и Забайкальского края.



Места на турнире памяти кавалеров ордена Мужества распределились следующим образом:

Первое место - «Лара» (Улан-Удэ)

Второе место - БК «Чита» (Чита)

Третье место - «Мегаполис» (Чита)



Также в кубке принимали участие команды «Динамо» (Улан-Удэ), «БГУ» (Улан-Удэ), «Локомотив» (Чита).



В конкурсе трёхочковых бросков победу одержал Евгений Зубакин («Лара»). В конкурсе бросков сверху – Кирилл Бухольцев («БГУ»).



Лучшим центровым был признан Егор Муравьев («Лара»). Лучшим разыгрывающим – Андрей Рогачёв («Лара»). MVP стал Владимир Чириков («Лара»). Об этом сообщает федерация баскетбола РБ.

