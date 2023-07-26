Улан-удэнцы озаботились судьбой бродящей по улицам «ритуальной» козы с деньгами



Накануне жители бурятской столицы забили тревогу из-за так называемой ритуальной козы, которая разгуливает на Левом берегу. По словам улан-удэнцев, бедное животное с тряпками вокруг горла и прикреплёнными к ним купюрами бродит по улицам и нагоняет ужас на местное население. Подойти к нему никто не решается.



- Коза вся потерянная. Чуть под машину не попала. Ни попить, ни поесть. И, что самое характерное, люди боятся её из-за всяких поверий. Я лично её не видела, а так хотя бы напоила, – поделилась одна из наших землячек в группе «Животные 03» во «ВКонтакте». – Забрать к себе – тоже не вариант: у меня собаки во дворе свободно передвигаются. Нет условий для содержания такого животного.



Как помочь парнокопытному – неизвестно. Владельцев козы улан-удэнка назвала «дебилоидами».



- Наверняка, сидят и верят в то, что смогли отогнать от себя что-то плохое. Но не думаю, что, бросая вот так бедное существо на погибель, они обретут взамен доброе и хорошее, – отмечается в посте.



В комментариях к записи сообщили, что коза лежала возле одного из домов на улице Новосибирская.



- Её боятся как огня. Люди разные, поверья всякие. Лишний раз никто связываться не будет. Ещё контингент здесь такой – как на подбор: кто просто безразличен, кто вообще весь в ненависти ко всему живому, – рассказали подписчики.



Это подтверждают и скриншоты из местной группы в Вайбере.



- Какой-то дебил шаманский обряд делал. Теперь эта коза бегает и дети за нею гоняются. Ещё какие-нибудь болезни с этими деньгами заберут, если поймают. Делайте что хотите, хоть чем обвязывайте, но за пределами частного сектора. Сказала своей шпане, чтобы даже не подходили к ней и не трогали, – высказалась одна из местных жительниц.



Впрочем, желающие забрать несчастную скотину уже нашлись.



Разгуливающих по городу обрядовых козлов улан-удэнцы встречали уже не раз. Так, в октябре 2021-го рогатое животное Впрочем, желающие забрать несчастную скотину уже нашлись.Разгуливающих по городу обрядовых козлов улан-удэнцы встречали уже не раз. Так, в октябре 2021-го рогатое животное заметили в 110 квартале, недалеко от ТРЦ «Мёд». В апреле 2019-го ещё одно бродило на улице Шумяцкого. А зимой 2017-го их собрат в поисках тепла пришёл в подъезд дома в микрорайоне Новый Зелёный.





Весной 2022-го козёл отпущения объявился в пригородном селе Сотниково. Он бегал возле жилых домов и гонялся за машинами. Обряды с участием этих животных проводятся, чтобы снять родовое проклятие с какой-либо семьи. Козёл, который «берёт» его на себя, должен уйти. Для этого скотину выпускают подальше от населённых пунктов.





Существует поверье, что трогать таких парнокопытных нельзя. Однако в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» не раз заявляли: бояться их не стоит. Если животное вернулось к хозяевам, значит, обряд выполнен не полностью и его нужно провести ещё раз. Если же оно пришло к другим людям, то никакой опасности не несёт.









