Обрядовый чёрный козёл напугал жителей пригорода Улан-Удэ

Чёрного козла, очевидно, выпущенного после шаманского обряда, заметили жители пригородного села Сотниково Иволгинского района Бурятии. Фотографии животного опубликовали в группе «Подслушано в Сотниково» группе в соцсети «Вконтакте».
- Чья козлиная морда на улице Береговой бегает, детей бодает? – задался вопросом подписчик группы.
В комментариях отметили, что козла видели на Медицинской улице. Местные жители рассказывают, что животное бегает за людьми и за машинами. В пользу версии, что козла использовали для обряда, говорит то, что на нём видели хадак.
Разгуливающих по улицам обрядовых чёрных козлов жители Бурятии встречали неоднократно встречали. Так, в октябре 2021 года такое же животное заметили в 110 квартале Улан-Удэ, недалеко от ТРЦ «Мёд». В 2019 году чёрный козёл с ленточками бродил по улице Шумяцкого. Зимой 2017 года чёрный козёл в поисках тепла пришёл в подъезд дома в посёлке Новый Зелёный.
В религиозном шаманском центре «Тэнгэри» однажды поясняли, что подобные обряды с чёрными козлами шаманы делают в дар умершему родственнику. Животное наряжают и отправляют в за город. Но по словам шаманов, если животное осталось в городе и не исчезло, то обряд недоделан.