Однако большая вода может прийти к августу-сентябрю
В Улан-Удэ река Селенга идёт на спад четвёртый день, хотя и продолжает оставаться на пойме.
- На утро 20 июля, на Селенге уровень воды составляет 233 см (-3 см за сутки). Наблюдается выход воды на пойму слоем 3 см, - сообщили в администрации города.
Отметим, критическим уровнем считается 330 см.
Уровень реки Уда на сегодня – 159 см (-1 см за сутки).
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне для жителей Левобережья организовали подвоз чистой питьевой воды. В связи с повышением грунтовых вод подвоз будет производиться ежедневно.
- Пока расслабляться не стоит, что уровень идёт на спад. Всего лишь середина лета, у нас обычно к августу-сентябрю начинается большая вода. В верховьях и Монголии она ещё есть, ожидается заход южного антициклона. Подпирают грунтовые воды. В колодцах, наверное, вода непригодна для употребления, поэтому организовывайте подвоз,- сказал Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ Селенга идёт на спад четвёртый день подряд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Однако большая вода может прийти к августу-сентябрю
Он состоится сегодня
Дети боятся играть на улице
По маршруту будет перекрыто движение транспорта
Деревья будут сажать в Прибайкальском нацпарке
Утром местами туман
В столице республики пройдут «Байкальские литературные чтения»
В столице Бурятии проведут эко-арт-фестиваль
Байкальск стал третьим городом России, где представят аудиоспектакль
В Кабанском районе проведут «Фофоновский Огурец»
Мероприятие состоится в Прибайкальском районе
Лента снимается на тувинском языке
В «Яблоневом» высадят почти 160 саженцев яблони
Их включат в состав федеральной сметно-нормативной базы
Они появились на территории «Иерусалимской горы»