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В Улан-Удэ Селенга идёт на спад четвёртый день подряд

В Улан-Удэ Селенга идёт на спад четвёртый день подряд
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Однако большая вода может прийти к августу-сентябрю

В Улан-Удэ река Селенга идёт на спад четвёртый день, хотя и продолжает оставаться на пойме.

- На утро 20 июля, на Селенге уровень воды составляет 233 см (-3 см за сутки). Наблюдается выход воды на пойму слоем 3 см, - сообщили в администрации города.

Отметим, критическим уровнем считается 330 см.

Уровень реки Уда на сегодня – 159 см (-1 см за сутки).

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне для жителей Левобережья организовали подвоз чистой питьевой воды. В связи с повышением грунтовых вод подвоз будет производиться ежедневно.

- Пока расслабляться не стоит, что уровень идёт на спад. Всего лишь середина лета, у нас обычно к августу-сентябрю начинается большая вода. В верховьях и Монголии она ещё есть, ожидается заход южного антициклона. Подпирают грунтовые воды. В колодцах, наверное, вода непригодна для употребления, поэтому организовывайте подвоз,- сказал Игорь Шутенков.

Селенга река уровень воды

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