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В Бурятии открыли памятную доску погибшему участнику СВО

В Бурятии открыли памятную доску погибшему участнику СВО
Общество,  Фото:"Заиграево-инфо"
Односельчане увековечили память Станислава Цыренова

18 июля в улусе Дархита Заиграевского района Бурятии увековечили память участника СВО Станислава Цыренова. Памятная доска появилась на местном мемориальном комплексе.

- Участвовали родственники Станислава Геннадьевича, друзья, жители улуса Дархита и посёлка Новоильинск, представители союза солдатских матерей Бурятии, солист оркестра гвардейской десантно-штурмовой бригады, учащиеся лицея, - сообщает «Заиграево-инфо».

Станислав Цыренов родился 18 июля 1978 года в Баргузинском районе. Он был шестым ребёнком в многодетной семье. С 1 по 4 класс учился в Улюнской средней школе. В 1989 году семья переехала в улус Дархита, и Станислав пошёл в Новоильинский агротехнический лицей.

Занимался лёгкой атлетикой, принимал активное участие в спортивной жизни лицея, села. Был награждён многочисленными грамотами.

В 1996 году был призван на срочную службу, попал в воздушно-десантные войска.

В 2005 году также участвовал в обеспечении правопорядка и общественной безопасности и контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона.

С 2006 года работал в лесоперерабатывающей отрасли.

В октябре 2022 года попал под частичную мобилизацию.

Погиб 29 января при выполнении боевого задания. Награждён орденом Мужества посмертно.

У него остались жена, двое сыновей и дочь.

смерть мемориальная доска

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