На СВО погиб 44-летний мобилизованный из Бурятии

У Станислава Цыренова остались трое детей
20 апреля в Новоильинске простятся с участником спецоперации Цыреновым Станиславом Геннадьевичем, сообщает «Баргузин-инфо».
Станислав Геннадьевич родился 18 июля 1978 года в селе Улюн Баргузинского района. Он был шестым ребёнком в многодетной семье. С 1 по 4 класс учился в Улюнской средней школе. В 1989 году семья переехала в улус Дархита Заиграевского района. С 1989 года по 1995 год обучался в Новоильинском агротехническом лицее.
Станислав Цыренов занимался лёгкой атлетикой, принимал активное участие в спортивной жизни лицея, села. Был награждён многочисленными грамотами. В 1996 году был призван на срочную службу, попал в воздушно-десантные войска.
В 2005 году также участвовал в обеспечении правопорядка и общественной безопасности и контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона.
С 2006 года работал в лесоперерабатывающей отрасли.
В октябре 2022 года попал под частичную мобилизацию.
29 января, выполняя боевое задание, получил смертельное ранение в населённом пункте Николаевское в Донецкой народной республике.
За проявленное мужество и героизм награждён орденом Мужества посмертно.
Друзья и сослуживцы вспоминают о Станиславе как о надёжном, отзывчивом, ответственном друге и товарище, который всегда поддерживал в самый нужный момент. У него остались жена, двое сыновей и дочь.
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