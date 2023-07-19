В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2023»

Программа соревнований:







Вход на турнир свободный. Возрастное ограничение 6+



18 июля в Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по боксу среди мужчин и женщин «Байкал-2023». Они посвящены памяти чемпиона Олимпийских игр 1956 года Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпиады-1965 Виликтона Баранникова.Соревнования проходят в Физкультурно-спортивном комплексе, они собрали боксёров из 22 регионов России. Турнир является квалификационным - на нём есть возможность выполнить норматив мастера спорта.- Бокс в Бурятии – это базовый вид спорта, который имеет очень большую популярность как среди подрастающего поколения, так и известных спортсменов. Хочется, чтобы каждый из вас показали свои максимальные возможности и выполнил заветный норматив мастера спорта. А кому-то – обрести бесценный опыт участия в соревнованиях всероссийского уровня. Желаю всем спортсменам приобрести как можно больше полезного опыта, который поможет в дальнейшем войти в состав сборных команд своих субъектов. Ну и конечно, желаю, повторить подвиг наших великих чемпионов – Владимира Сафронова и Веллингтона Баранникова. Пусть победит сильнейший! - пожелал министр спорта Бурятии Иван Козырев.Медали будут разыграны в 13 весовых категориях среди мужчин и в шести весовых категориях среди женщин.Сборная Бурятии представлена ведущими боксёрами. Среди них Баир Батлаев, Радна Цыбиков, Альберт Гатауллин, Дарья Пантелеева, Любовь Шарапова, Анастасия Павлова и другие.- 12.00 - предварительные бои.- 12.00 - предварительные бои.- 14.00 - полуфинал.- 12.00 - финал. Торжественное закрытие соревнований.