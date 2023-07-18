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По понтонному мосту через реку Джида в Бурятии военные переправили свыше 1000 человек

По понтонному мосту через реку Джида в Бурятии военные переправили свыше 1000 человек
Общество, 
Переправу наводят уже шестой год подряд

По понтонному мосту через реку Джида в Бурятии военнослужащие переправили около 1600 человек и свыше 1000 единиц автомобильной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Переправа наводится уже шестой год подряд и заменяет разрушенный мост, который жизненно нужен жителям сёлё Дырестуй и Зарубино. Понтонный мост оборудовали весной в соответствии с решением командования Восточного военного округа после обращения главы Бурятии.

Благодаря понтонному мосту сельчане беспрепятственно посещают районную больницу, школу.

Длина мостовой переправы составила 105 метров, для её наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев. Также были проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники.

- Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, в частности проводя визуальные осмотры, подтяжку якорей, замер уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъема её уровня, - отметили в пресс-службе ВВО. 
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