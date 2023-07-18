Переправу наводят уже шестой год подряд
По понтонному мосту через реку Джида в Бурятии военнослужащие переправили около 1600 человек и свыше 1000 единиц автомобильной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Переправа наводится уже шестой год подряд и заменяет разрушенный мост, который жизненно нужен жителям сёлё Дырестуй и Зарубино. Понтонный мост оборудовали весной в соответствии с решением командования Восточного военного округа после обращения главы Бурятии.
Благодаря понтонному мосту сельчане беспрепятственно посещают районную больницу, школу.
Длина мостовой переправы составила 105 метров, для её наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев. Также были проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники.
- Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, в частности проводя визуальные осмотры, подтяжку якорей, замер уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъема её уровня, - отметили в пресс-службе ВВО.
По понтонному мосту через реку Джида в Бурятии военные переправили свыше 1000 человек
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Особое внимание уделяется боевой стрельбе на максимальную дальность
По последним данным, в столице Бурятии подтоплено 24 участка и один дом
Переправу наводят уже шестой год подряд
В Бурятии прощаются с 20-летним участником СВО
После принятия правок автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги»
В колонии появятся дополнительные рабочие места
Он состоится на родине режиссёра
Он состоится в местности Малый Хужир
В республике местами грозы
Церемония пройдёт в Сартуул-Булагском дацане
Её установили на аллее памяти «Невский пятачок»
В рамках мероприятия пройдут соревнования среди любителей и профессионалов
Юбилей отпраздновала жительница Дарасуна
В планировании оформления участвовали местные жители
Готовность дороги - 95%