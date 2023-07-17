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В Улан-Удэ женщина на гемодиализе родила ребёнка

В Улан-Удэ женщина на гемодиализе родила ребёнка
Общество,  Фото:республиканский перинатальный центр
Врачи назвали этот случай исключительным

В республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ рассказали про пациентку, которая родила, имея почечную недостаточность.

Хроническое заболевание почек у жительницы республики было с юного возраста, оно прогрессировало и в итоге развилось в хроническую почечную недостаточность. Функции почек были сильно нарушены.

Беременность таким пациенткам противопоказана, так как грозит большими осложнениями: помимо ухудшения течения заболевания и прогрессирования почечной недостаточности, могут возникнуть преэклампсия, эклампсия, преждевременные роды.

Однако пациентка забеременела. Врачи собрали консилиум, в котором участвовала семья пациентки. Женщине рассказали о всех возможных осложнениях и рисках, но пациентка приняла твёрдое решение о вынашивании.

- Беременная наблюдалась в консультативно-диагностическом отделении перинатального центра. Совместно с врачами нефрологами, проводились неоднократные консультации с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ. И да, риски, которые прогнозировались у нашей пациентке реализовались, - сообщили в перинатальном центре.

Нагрузка на почки возросла, и стало необходимым проведение гемодиализа. До родов было проведено три сеанса гемодиализа.

- Ввиду наслоения одного из самых грозных осложнений беременности - тяжёлой преэклампсии – пациентка родоразрешена на сроке 31 неделя. Родился совсем недоношенный мальчик весом всего 1050 граммов, - сообщили в роддоме.

Малыш долгое время находился на лечении в реанимации и интенсивной терапии новорождённых.

Как только малыш окреп, его перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей на второй этап выхаживания.

В этом отделении мамы имеют возможность госпитализироваться и ухаживать за малышом, но пациентка по состоянию здоровья не могла этого сделать, так как после лечения и реабилитации в течение длительного времени ей по-прежнему необходимо проведение гемодиализа. И в этом исключительном случае ухаживать за малышом госпитализирован папа, который всё это время учился заботиться о недоношенном ребёнке. Мама малыша тоже приходила к ним.

Спустя четыре месяца малыша выписали

- Для нас огромная радость видеть счастливую маму и её семью!!! Благодарим всю команду специалистов - врачей акушеров гинекологов, анестезиологов реаниматологов, неонатологов, медицинских сестёр, акушерок, младший медицинский персонал. Благодаря которым мы помогли нашей пациентке и её семье обрести радость материнства. Этот случай исключительный, с благоприятным исходом и мы призываем всех заботится своевременно о своём здоровье! – подытожили в перинатальном центре.

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