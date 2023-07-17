17 июля

16 июля

Популярное

Власти Бурятии решили усыплять бродячих собак

Власти Бурятии решили усыплять бродячих собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Перед этим животных будут временно помещать в приют для поиска хозяев

Власти Бурятии решили усыплять бродячих животных. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» глава республики Алексей Цыденов.

«Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее. Есть рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем её держать закрытую в вольере всю жизнь», – сказал Цыденов.

По его словам, после отлова собак будут помещать на определённый срок в питомник. Время содержания бездомных животных на такой передержке определит Народный Хурал. Таким образом, по мнению Цыденова, убежавших собак успеют забрать домой владельцы, а бродячим смогут найти хозяев.

В Бурятии произошло достаточно много случаев нападений бродячих собак на людей, напомнил глава республики. «У нас [бездомные] собаки все-таки не комнатные, а больше как сторожевые. Пусть это там не всегда кавказские овчарки, но все равно это не маленькие собаки. И собак, к сожалению, много», – добавил он.

12 июля депутаты Госдумы приняли закон, который позволит регионам самостоятельно регулировать отношение к бездомным собакам и кошкам. Прежде усыпление бездомных животных в стране было запрещено, действовал принцип «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск».

В январе 2022 года в селе Домна Забайкальского края собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, которая возвращалась домой из «музыкалки». После этой трагедии в Бурятии (первыми в стране) пошли на особенный шаг – Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому большие и опасные собаки, отловленные на улицах, туда больше не возвращаются. Их отправили на пожизненное содержание в приюты. Под действие указа попали все собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы. Теперь, очевидно, и этих собак, которые пока живут в приютах, ждёт усыпление.

собаки бездомные животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей
В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей
Общество, 17.07.2023
Сенатор Шейкин призвал поменять пароли от соцсетей из-за утечки данных
Лама из Калмыкии предложил обязать регионы строить приюты для животных
Лама из Калмыкии предложил обязать регионы строить приюты для животных
Общество, 17.07.2023
Также он предложил ввести законы, привлекающие к ответственности хозяев, бросающих своих питомцев на улицу
В Улан-Удэ пьяные отдыхающие на нелегальных пляжах «качают права»
В Улан-Удэ пьяные отдыхающие на нелегальных пляжах «качают права»
Общество, 17.07.2023
Отдыхающие крайне агрессивно реагируют на замечания сотрудников ГИМС
Власти Бурятии решили усыплять бродячих собак
Власти Бурятии решили усыплять бродячих собак
Общество, 17.07.2023
Перед этим животных будут временно помещать в приют для поиска хозяев
На севере Бурятии рекультивируют крупную свалку
Общество, 17.07.2023
Средства выделены по федеральному проекту
Иркутянин моментально погасил долг в 1,6 млн ради отдыха за границей
Иркутянин моментально погасил долг в 1,6 млн ради отдыха за границей
Общество, 17.07.2023
Алиментщика ограничили в праве выезда за пределы РФ
В Улан-Удэ откачивают лужи после сильного ливня
В Улан-Удэ откачивают лужи после сильного ливня
Общество, 17.07.2023
В некоторых местах ливневая канализация не сразу справляется с большим потоком воды
В Бурятии проводили в последний путь 34-летнего мобилизованного
В Бурятии проводили в последний путь 34-летнего мобилизованного
Общество, 17.07.2023
Алексей Гаврилин награждён орденом Мужества посмертно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^