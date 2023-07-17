Перед этим животных будут временно помещать в приют для поиска хозяев
Власти Бурятии решили усыплять бродячих животных. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» глава республики Алексей Цыденов.
«Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее. Есть рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем её держать закрытую в вольере всю жизнь», – сказал Цыденов.
По его словам, после отлова собак будут помещать на определённый срок в питомник. Время содержания бездомных животных на такой передержке определит Народный Хурал. Таким образом, по мнению Цыденова, убежавших собак успеют забрать домой владельцы, а бродячим смогут найти хозяев.
В Бурятии произошло достаточно много случаев нападений бродячих собак на людей, напомнил глава республики. «У нас [бездомные] собаки все-таки не комнатные, а больше как сторожевые. Пусть это там не всегда кавказские овчарки, но все равно это не маленькие собаки. И собак, к сожалению, много», – добавил он.
12 июля депутаты Госдумы приняли закон, который позволит регионам самостоятельно регулировать отношение к бездомным собакам и кошкам. Прежде усыпление бездомных животных в стране было запрещено, действовал принцип «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск».
В январе 2022 года в селе Домна Забайкальского края собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, которая возвращалась домой из «музыкалки». После этой трагедии в Бурятии (первыми в стране) пошли на особенный шаг – Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому большие и опасные собаки, отловленные на улицах, туда больше не возвращаются. Их отправили на пожизненное содержание в приюты. Под действие указа попали все собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы. Теперь, очевидно, и этих собак, которые пока живут в приютах, ждёт усыпление.
Власти Бурятии решили усыплять бродячих собак
Общество, Фото:
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