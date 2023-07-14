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Иркутск примет чемпионат и первенство России по бильярду

Иркутск примет чемпионат и первенство России по бильярду
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проведут в октябре

Чемпионат и первенство России по бильярдному спорту пройдут с 17 по 28 октября в Иркутске. Планируется, что в соревнованиях примут участие около двухсот спортсменов – представителей более десяти регионов страны. За медали сразятся многократные чемпионы России, Европы и мира.

Чемпионат России по бильярду пройдёт в Иркутске уже в третий раз, в этом году мужчины и женщины определят сильнейших в «динамичной пирамиде». Первенство России среди молодёжи состоится в столице области впервые. Юные спортсмены в возрастных категориях до 13, 16 и 19 лет будут соревноваться в дисциплине «свободная пирамида».

С 17 по 27 октября площадкой проведения турнира станет бильярдный клуб «Меткий». Финальный день чемпионата – 28 октября пройдёт в спорткомплексе «Байкал-Арена». По результатам чемпионата и первенства страны будет сформирована сборная команда России для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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