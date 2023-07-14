Соревнования проведут в октябре
Чемпионат и первенство России по бильярдному спорту пройдут с 17 по 28 октября в Иркутске. Планируется, что в соревнованиях примут участие около двухсот спортсменов – представителей более десяти регионов страны. За медали сразятся многократные чемпионы России, Европы и мира.
Чемпионат России по бильярду пройдёт в Иркутске уже в третий раз, в этом году мужчины и женщины определят сильнейших в «динамичной пирамиде». Первенство России среди молодёжи состоится в столице области впервые. Юные спортсмены в возрастных категориях до 13, 16 и 19 лет будут соревноваться в дисциплине «свободная пирамида».
С 17 по 27 октября площадкой проведения турнира станет бильярдный клуб «Меткий». Финальный день чемпионата – 28 октября пройдёт в спорткомплексе «Байкал-Арена». По результатам чемпионата и первенства страны будет сформирована сборная команда России для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск примет чемпионат и первенство России по бильярду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 14.07.2023
Дожди обойдут республику стороной
Молебен состоится в Байкальском дацане
Гастромероприятие проведут в начале августа
На нём выступят около 150 музыкантов из 4 стран
Его проведут в Улан-Удэ и в посёлке Усть-Баргузин
Памятную медаль столетия Кяхтинскогорайона получил Пунсук Дашиев
Учёные проводят анализ антропологических и зоологических коллекции из Прихубсугулья
Работы начались в Иволгинском районе Бурятии
Они появились на улице Бабушкина
Второй этап проекта проведут поздней осенью
На малой родине X-го Пандито Хамбо-ламы идёт ремонт дома культуры
Также здесь появилась «Парта героя»
Патруль прибудет к транспортному средству в течение нескольких минут
Движение ограничат в посёлке Мостовка
Благоустройство продолжается в «зелёной зоне» на Красноармейской