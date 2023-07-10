Фоторепортаж: В Улан-Баторе прошёл фестиваль национальных костюмов

С 6 июля в Монголии начались различные культурно-спортивные мероприятия в рамках национального праздника Наадам. Так, 9 июля на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе прошёл фестиваль национальных костюмов «Дээлтэй монгол».В этот день жители и гости столицы Монголии смогли увидеть костюмы всех народностей Монголии: халха, бурят, казахов, дархатов, дариганга, ойратов, дэрбэтов, хойтов, хошутов, захчинов, торгутов, баятов, мянгатов и прочих, посетить ярмарку-выставку и примерить национальные костюмы, головные уборы и украшения.Днём ранее, 8 июля, в Улан-Баторе прошли соревнования по бурятской стрельбе из лука по сурам «Буриад сурын харваа».Напомним, что национальный праздник Наадам отмечают в Монголии с 11 по 13 июля. Эти дни являются общенациональными выходными.