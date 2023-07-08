В Улан-Удэ прошёл фестиваль «Ночь ёхора»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия



Накануне, 7 июля, вечером на территории Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ прошёл 15-й юбилейный фестиваль исполнителей кругового танца «Ночь ёхора». В этом году мероприятие состоялось в рамках Сурхарбана.



Улан-удэнцев порадовали обширной программой. Были организованы мастер-классы, концерты театра «Байкал», интерактивные площадки, конкурс бурятских песен и масштабный гранд-ёхор.



- Ещё одно новшество нынешнего фестиваля – хедлайнеры. В концертах вместе с артистами «Байкала» выступят приглашённые гости: солист государственного хора Калмыкии им. А. Цебекова Мингиян Ханинов, фольклорный ансамбль «Тыва», государственный калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан», - анонсировали ранее организаторы.



В соцсетях горожане делятся фотографиями и впечатлениями от «Ночи ёхора»: «Мощь, драйв, неописуемый восторг. Театр «Байкал», вы крутые»; «Молодцы, классно»; «Пыль столбом, но всё же было круто»; «Класс»; «Было супер»; «Ну, классное мероприятие, корни свои забывать нельзя. Потанцевали, попели, побегали. Пыльные, но счастливые. Музыка на высоком уроне, аранжировка – огонь».



Также улан-удэнцы пожаловались на большие пробки, образовавшиеся по дороге на Верхнюю Берёзовку и на обратном пути, после мероприятия.







