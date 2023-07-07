В Бурятии впервые выбрали «Дангину Сурхарбана»

Серебряная корона досталась красавице из Джидинского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



В Бурятии впервые прошёл конкурс красоты и таланта «Дангина Сурхарбана». За корону боролись 25 участниц из районов республики и Улан-Удэ. Дангина должна быть не только красивой, но и духовно богатой, подчёркивали организаторы конкурса.



Финал состоялся 6 июля на сцене Русского драматического театра. Победительницей конкурса стала Сабина Доноева из Джидинского района. Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева вручила ей серебряную корону ручной работы мастера-ювелира Владимира Татитуева.



1-й вице Дангиной Сурхарбана признана представительница Хоринского района Нана Берзуцкая. Валерия Ефимова из Баунтовского района удостоена звания 2-я вице-Дангина. Титул 3-я вице-Дангина достался представительнице Окинского района Бэлигме Бортоевой.



Конкурс красоты стал частью республиканского культурно-спортивного праздника «Наадан-Сурхарбаан». Он пройдёт в ближайшие выходные, 8-9 июля.



Мероприятие стартует на территории Янгажинского дацана в Иволгинском районе 8 июля. Там пройдут первые спортивные состязания: конные скачки, стрельба из лука, троеборье эрын гурбан наадан, бурятская борьба бухэ барилдаан. Впервые проведут состязания по поднятию ловчего шеста «Адуушанай тэмсээн». Соревнования начнутся с 9 утра.



8 июля будет усилен межрайонный маршрут №130, ведущий до села Иволгинск.



Второй день праздника состоится на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Там пройдут предварительные соревнования по всем видам спорта: бухэ барилдаан, hээр шаалган, шагай наадан, шатар и гиревой спорт. В рамках соревнований пройдёт показательный турнир бурятской национальной игры баргай наадан. Начало в 9 утра.





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