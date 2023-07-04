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В Тункинском нацпарке в Бурятии расплодились медведи

В Тункинском нацпарке в Бурятии расплодились медведи
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
За последние лет пять их число выросло вдвое

В Тункинском национальном парке в Бурятии стабильно растёт число медведей. По результатам последнего учёта там живёт 380 косолапых, что на 20 особей больше, чем годом ранее, сообщили в нацпарке.

Инспекторы привели цифры, как росло количество мишек по годам: в 2015 году их было 132, в 2017 – 180, в 2019 – 235, в 2022 – 360, в 2023 – уже 380.


Полевые работы по учёту бурого медведя прошли в конце июня. Учёт проводился по методике определения численности медведя на убурах - южных склонах гор. Там рано сходит снег, хорошо прогревается почва и появляется растительность, которой кормятся медведи и копытные. Также для ведения учёта использовались 24 фотоловушки.

- Увеличение численности происходит по разным причинам: качество проведения учётных работ, усиление контроля за территорией, отсутствие проведения спортивной охоты, наличие урожая кедрового ореха на территории национального парка, снижение фактора беспокойства, - рассказали специалисты отдела охраны растительного и животного мира национального парка «Тункинский».

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