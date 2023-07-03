В Бурятии студенты разработали рукав для «трёхочковых» бросков

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Электронное устройство показывает угол броска для успешного попадания в корзину



В Бурятии студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления создали электронное устройство – рукав, который анализирует успешность броска в баскетбольную корзину.



- Идея создания стартапа принадлежит студенту второго курса факультета компьютерных наук и технологий ВСГУТУ Никите Калашникову. Он занимается баскетболом. В июне 2022 года ребята выиграли студенческий стартап и получили поддержку Российского фонда содействия инноваций. Разработанный ими рукав можно применять на тренировках. В мобильном приложении к нему показывается угол броска, при котором гарантированно можно совершить точное попадание в кольцо. Сейчас он находится в режиме теста, но уже может успешно применяться не только в спорте высоких достижений, но и в медицине, - отметили в пресс-службе вуза.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, также заинтересовался студенческой разработкой резидент Сколково Иван Худяков, который успешно реализует изготовление ортопедических протезов для инвалидов.



В студенческой разработке можно увидеть процент, как успешных бросков, так и ошибок при тренировках. Устройство могут использовать и профессионалы, чтобы проверить свою технику, и новички, которые смогут научиться играть в баскетбол в короткие сроки.



