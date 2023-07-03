Электронное устройство показывает угол броска для успешного попадания в корзину
В Бурятии студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления создали электронное устройство – рукав, который анализирует успешность броска в баскетбольную корзину.
- Идея создания стартапа принадлежит студенту второго курса факультета компьютерных наук и технологий ВСГУТУ Никите Калашникову. Он занимается баскетболом. В июне 2022 года ребята выиграли студенческий стартап и получили поддержку Российского фонда содействия инноваций. Разработанный ими рукав можно применять на тренировках. В мобильном приложении к нему показывается угол броска, при котором гарантированно можно совершить точное попадание в кольцо. Сейчас он находится в режиме теста, но уже может успешно применяться не только в спорте высоких достижений, но и в медицине, - отметили в пресс-службе вуза.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, также заинтересовался студенческой разработкой резидент Сколково Иван Худяков, который успешно реализует изготовление ортопедических протезов для инвалидов.
В студенческой разработке можно увидеть процент, как успешных бросков, так и ошибок при тренировках. Устройство могут использовать и профессионалы, чтобы проверить свою технику, и новички, которые смогут научиться играть в баскетбол в короткие сроки.
В Бурятии студенты разработали рукав для «трёхочковых» бросков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Объект планируют сдать в сентябре
На Театральной площади провели торжественные регистрации браков
Мобильные бригады чистят ливнёвки, ремонтируют дорожное ограждение и многое другое
По контракту его должны ввести в эксплуатацию 30 октября
Делегация таможенного управления Монголии посетила пункт пропуска ДАПП Верхний-Ульхун
В республике ждут решения правительства России
Также его можно получить бесплатно через Госуслуги
Борцу Александру Балтуеву подарили коня
На месяц будет прекращён проезд транспорта в самом конце улицы
Им предложат равнозначные по квадратным метрам квартиры
Борцовские соревнования состоятся в ФСК
О его работе доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
У Сергея Спирина остались родители, два брата и сестра
Осуждённые смогли пообщаться со своими родными
В основном попадались пластиковые и полиэтиленовые упаковки, стекло, жестяная тара