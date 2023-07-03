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В Бурятии студенты разработали рукав для «трёхочковых» бросков

В Бурятии студенты разработали рукав для «трёхочковых» бросков
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Электронное устройство показывает угол броска для успешного попадания в корзину

В Бурятии студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления создали электронное устройство – рукав, который анализирует успешность броска в баскетбольную корзину.

- Идея создания стартапа принадлежит студенту второго курса факультета компьютерных наук и технологий ВСГУТУ Никите Калашникову. Он занимается баскетболом. В июне 2022 года ребята выиграли студенческий стартап и получили поддержку Российского фонда содействия инноваций. Разработанный ими рукав можно применять на тренировках. В мобильном приложении к нему показывается угол броска, при котором гарантированно можно совершить точное попадание в кольцо. Сейчас он находится в режиме теста, но уже может успешно применяться не только в спорте высоких достижений, но и в медицине, - отметили в пресс-службе вуза.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, также заинтересовался студенческой разработкой резидент Сколково Иван Худяков, который успешно реализует изготовление ортопедических протезов для инвалидов.

В студенческой разработке можно увидеть процент, как успешных бросков, так и ошибок при тренировках. Устройство могут использовать и профессионалы, чтобы проверить свою технику, и новички, которые смогут научиться играть в баскетбол в короткие сроки.

Бурятия вузы изобретение образование спорт баскетбол

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