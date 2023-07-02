В Бурятии в сельской СОШ с халтурным ремонтом придётся всё переделывать

История с халтурным капитальным ремонтом на 15 с лишним миллионов в СОШ в джидинском селе Желтура получила продолжение. Об этом сообщила на днях руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.
- В Желтуринской школе ситуация вообще патовая и абсурдная. Подрядная организация реорганизовалась в другую, которую, в свою очередь, признали банкротом. Сейчас подан иск в суд, однако непонятно, как и с кем будет вестись претензионная работа, – отметила Юлия Ким.
Кроме того, по её словам, уже оформили бюджетную заявку на новый капитальный ремонт и устранение предыдущих нарушений.
- Если её одобрят, сам ремонт произойдёт только в 2025-2026 годах, – добавила руководитель исполкома Народного фронта.
В феврале в обновлённом в 2019 году здании общественники обнаружили ряд серьёзных недочётов. Кровля там протекала, на стенах появились трещины и плесень, двери, полы и проёмы искривились, а окна промерзали.
Местные жители заявили: некачественный ремонт было видно с самого начала – работы шли вкривь и вкось. Заказчик прекрасно знал об этом, но ничего, мол, не предпринял.
«Фронтовики» потребовали исправить нарушения, однако выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. Надзорное ведомство подтвердило, что часть работ так и не сделали, а материалы для ремонта удешевили.
Подрядчик не заменил детали кровли, не установил стропила и слуховые окна плюс «забыл» про монтажные и фасадные работы. При проверке недосчитались светильников, розеток и раковин.
В итоге этой историей заинтересовались в следственном комитете. В СУ СКР по Бурятии против бывшего директора СОШ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Местные жители заявили: некачественный ремонт было видно с самого начала – работы шли вкривь и вкось. Заказчик прекрасно знал об этом, но ничего, мол, не предпринял.
«Фронтовики» потребовали исправить нарушения, однако выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. Надзорное ведомство подтвердило, что часть работ так и не сделали, а материалы для ремонта удешевили.
Подрядчик не заменил детали кровли, не установил стропила и слуховые окна плюс «забыл» про монтажные и фасадные работы. При проверке недосчитались светильников, розеток и раковин.
В итоге этой историей заинтересовались в следственном комитете. В СУ СКР по Бурятии против бывшего директора СОШ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.