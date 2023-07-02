В Бурятии в сельской СОШ с халтурным ремонтом придётся всё переделывать



История с История с халтурным капитальным ремонтом на 15 с лишним миллионов в СОШ в джидинском селе Желтура получила продолжение. Об этом сообщила на днях руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.



- В Желтуринской школе ситуация вообще патовая и абсурдная. Подрядная организация реорганизовалась в другую, которую, в свою очередь, признали банкротом. Сейчас подан иск в суд, однако непонятно, как и с кем будет вестись претензионная работа, – отметила Юлия Ким.



Кроме того, по её словам, уже оформили бюджетную заявку на новый капитальный ремонт и устранение предыдущих нарушений.



- Если её одобрят, сам ремонт произойдёт только в 2025-2026 годах, – добавила руководитель исполкома Народного фронта.



