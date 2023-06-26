Дожди в Бурятии будут лить ещё три дня

В некоторых районах сохранится жара, а в других похолодает до +11





На этой неделе республику накроет ненастье. За окном немного похолодает. Кое-где обещают всего +11 градусов. Такой прогноз на три ближайших дня дали в Бурятском гидрометцентре.Ночью 27 июня в Бурятии – от +9 до +14, местами – от +2 до +7, днём – от +19 до +24, где-то – от +11 до +16, зато на севере – до +29 градусов. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и ливни. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с.В среду, 28 июня, ночная температура будет колебаться от +7 до +12, в отдельных районах – от +2 до +7, а дневная поднимется до +21, +26, местами – до +13, +18. Осадки продолжатся. На севере пройдут сильные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 13–16 м/с.В четверг, 29, по республике переменная облачность и кратковременные дожди. Возможны грозы. Ночью – от +8 до +13, местами – от +3 до +8. В дневное время – от +26 до +31, кое-где – лишь от +16 до +21. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 13 м/с.