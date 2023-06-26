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Улан-удэнцы смогут узнать о своих долгах на вокзале

Улан-удэнцы смогут узнать о своих долгах на вокзале
Общество,  Фото:УФСПП по Бурятии
На днях мобильный пункт приставов был развёрнут в аэропорту

Жители Бурятии, вылетающие из Улан-Удэ в другие города, смогли узнать о наличии задолженности. Мобильный пункт судебных приставов был организован в аэропорту «Байкал» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник».

С помощью судебных приставов граждане могли узнать, есть ли у них долги, а при необходимости получить консультацию по вопросам исполнительного производства.

- Служба судебных приставов Бурятии напоминает о необходимости проверки себя и своих близких на наличие задолженностей, которые могут стать препятствием для вылета за рубеж. Кроме того, вовремя рассчитавшись по своим обязательствам граждане избегут штрафных санкций в виде взыскания исполнительского сбора и других мер принудительного характера», - рекомендуют в управлении Федеральной службы судебных приставов по Бурятии.

27 июня с 15:00 до 17:00 узнать о своих долгах и получить консультацию судебных приставов можно будет на железнодорожном вокзале Улан-Удэ.

долги судебные приставы

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