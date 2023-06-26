Улан-удэнцы смогут узнать о своих долгах на вокзале

Общество, Фото: УФСПП по Бурятии

На днях мобильный пункт приставов был развёрнут в аэропорту



Жители Бурятии, вылетающие из Улан-Удэ в другие города, смогли узнать о наличии задолженности. Мобильный пункт судебных приставов был организован в аэропорту «Байкал» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник».



С помощью судебных приставов граждане могли узнать, есть ли у них долги, а при необходимости получить консультацию по вопросам исполнительного производства.



- Служба судебных приставов Бурятии напоминает о необходимости проверки себя и своих близких на наличие задолженностей, которые могут стать препятствием для вылета за рубеж. Кроме того, вовремя рассчитавшись по своим обязательствам граждане избегут штрафных санкций в виде взыскания исполнительского сбора и других мер принудительного характера», - рекомендуют в управлении Федеральной службы судебных приставов по Бурятии.



27 июня с 15:00 до 17:00 узнать о своих долгах и получить консультацию судебных приставов можно будет на железнодорожном вокзале Улан-Удэ.



