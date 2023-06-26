На днях мобильный пункт приставов был развёрнут в аэропорту
Жители Бурятии, вылетающие из Улан-Удэ в другие города, смогли узнать о наличии задолженности. Мобильный пункт судебных приставов был организован в аэропорту «Байкал» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник».
С помощью судебных приставов граждане могли узнать, есть ли у них долги, а при необходимости получить консультацию по вопросам исполнительного производства.
- Служба судебных приставов Бурятии напоминает о необходимости проверки себя и своих близких на наличие задолженностей, которые могут стать препятствием для вылета за рубеж. Кроме того, вовремя рассчитавшись по своим обязательствам граждане избегут штрафных санкций в виде взыскания исполнительского сбора и других мер принудительного характера», - рекомендуют в управлении Федеральной службы судебных приставов по Бурятии.
27 июня с 15:00 до 17:00 узнать о своих долгах и получить консультацию судебных приставов можно будет на железнодорожном вокзале Улан-Удэ.
Улан-удэнцы смогут узнать о своих долгах на вокзале
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
А выпускники 9 классов пересдают экзамен по русскому языку
В зале активно занимаются сотрудники всех отделений больницы и техперсонал
На днях мобильный пункт приставов был развёрнут в аэропорту
Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс грантовых проектов в сфере образования
Один из этапов хирургического вмешательства провели в республике впервые
Маленькие рыжие хищники резвятся прямо у них на глазах
Специалистам пришлось промыть дюжину участков канализации
Колонию посетил депутат горсовета
Собрались жители всех 17 поселений района
Причина не называется
Константин Борисов проработал там более 20 лет и удостоился высочайшей награды
Чартеры этим летом полетят только в два российских региона
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
Планируете поступление в университет? Приёмная комиссия Сибирского федерального университета приедет прямо к вам домой
Приёмная комиссия СФУ будет работать в Улан-Удэ 28 июня
Он командир взвода тяжёлых огнемётных систем «Солнцепëк»