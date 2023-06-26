В Бурятии приземлился чартер со 158 туристами

Чартеры этим летом полетят только в два российских региона
Накануне в международном аэропорту «Байкал» встретили 158 туристов, которые прилетели в республику по летней чартерной программе от туркомпании. Чартерную программу запустили ещё в 2020 году. Бурятия стала пилотным регионом по разработке специальных маршрутов для гостей из Москвы.
В ушедшем 2022-ом «таёжную озёрную» посетили около двух с половиной тысяч человек. В этот раз туры продлятся до 2 сентября.
- Мы встречаем уже седьмую чартерную программу. Это свидетельствует о стабильности взаимоотношений с компанией Fun&Sun и о том, что Бурятия – регион, куда гостям хочется ехать, хочется познакомиться с Байкалом, самобытной культурой живущих здесь народов, – отметил министр туризма РБ Алдар Доржиев.
Чартеры выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». К слову, из 20 ранее действовавших программ оставили только две – в Бурятию и на Алтай.
- Потому что Бурятия – уникальный регион. Здесь происходит смешение культур, вероисповеданий. Здесь есть уникальные и шикарные природные объекты, а сам Байкал о многом говорит. Мы уверены, что эта летняя программа пройдёт успешно, – подчеркнул заместитель генерального директора международного туроператора Александр Сирченко.
Причина не называется
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