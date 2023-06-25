В Улан-Удэ простятся с погибшим на СВО контрактником



15 июня во время специальной военной операции погиб 27-летний гвардии сержант Еши Бамбагаев из Бурятии. В последний путь его проводят в понедельник, 26 июня. Прощание пройдёт в здании лукодрома в Улан-Удэ на улице Жердева, 93. Оно начнётся в 14:00. Похоронят бойца в среду, 28-го числа, в селе Саяны в Окинском районе, сообщается в районной группе «Ока-инфо.24/7».



Наш земляк родился 1 мая 1996 года в окинском селе Хужир. С 1 по 4 класс посещал Бурунгольскую школу, а в 2006-ом перешёл в Саянскую СОШ, которую окончил в 2013-ом.



Еши принимал активное участие в общественной жизни школы, сельского поселения и района. Увлекался волейболом, занимался борьбой, любил петь и играть на гитаре. Он был общительным, смелым и бесстрашным, настоящей душой компании.



После обучения в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме получил диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Право и организация социального обеспечения». Ему присвоили квалификацию «Юрист».



В 2016 году ушёл в армию. Служил в Приморском крае. После «срочки» подписал контракт. Зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный военнослужащий и всегда своевременно выполнял все поставленные задачи.



Бамбагаева при жизни наградили несколькими медалями Министерства обороны РФ – «Восток 2018», «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» и памятной – «100 лет войскам связи Вооружённых сил РФ».



На спецоперации Еши находился с февраля 2022-го. Его посмертно наградили орденом Мужества. У героя остались любящие мама, супруга и сестра.

