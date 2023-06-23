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98-летней жительнице Иркутской области вручили медаль

98-летней жительнице Иркутской области вручили медаль
Общество,  Фото:администрация Братска
Ветеран из Братска получила памятную медаль в честь юбилея Прохоровского сражения

22 июня в Братске вручили памятную медаль в честь юбилея Прохоровского сражения 98-летней Марии Савельевне Базылевой. Ветеран Великой Отечественной войны на фронт уходила совсем молоденькой девчонкой и служила в рядах Красной Армии до июля 1945 года. Воевала на 3-м Украинском фронте в составе 73-й гвардейской Сталинградской Краснознамённой дивизии.

Памятную медаль в честь 80-й годовщины Прохоровского сражения Великой Отечественной войны выпустили для почти 400 участников этой битвы, которые проживают в 55 регионах страны. Братчанка Мария Савельевна Базылева — одна из них, она участник Орловско-Курской битвы. Сражение под Прохоровкой — это крупнейшее танковой сражение всей Великой Отечественной войны, которое происходило на южном фасе Курской дуги. После тяжелейших боёв советские войска остановили наступление противника.

- Я же участвовала там! Кем только не была, - рассказала ветеран. - В транспортной роте была, вывозила раненых с санроты до госпиталя. Санрота же на передовой находилась. Я не знаю, как только пережила!

Из других наград у ветерана – орден Великой Отечественной войны и медаль Жукова. Мария Савельевна рассказала, как они девчонками договорились вместе идти на фронт. Она отлично помнит поход в военкомат, как им вручили комсомольские билеты и паёк. Поделилась ветеран и воспоминаниями о других событиях войны, рассказала о форсировании Днепра.

- Самолёты летают, я не знаю, как оттуда выскочили. Лошади бегут, пыль или туман, ничего не видно, а лошади прут. Нас переправляли понтоны, - рассказала Мария Базылева.

16 июля ветеран готовится отметить свой 99-й день рождения, сообщает пресс-служба администрации Братска.

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