Участников оценят по итогам работы за прошлый год
В столице Бурятии объявлено о проведении городского конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ». В конкурсе могут принять участие предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие коллективные договора, зарегистрированные в уведомительном порядке в администрации г. Улан-Удэ, и соответствующие требованиям, установленным положением о конкурсе (Распоряжение администрации г. Улан-Удэ от 08.06.2016 № 480-р).
Участники конкурса будут оцениваться по итогам работы за 2022 год по следующим показателям: социально-экономическое развитие, развитие социально-культурной сферы, развитие трудовых ресурсов, организация оплаты труда, охраны здоровья.
Победители будут определяться по номинациям:
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере образования»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере культуры»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере промышленности»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере строительства»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере торговли»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере общественного питания»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в прочих сферах экономики».
- Документы принимаются до 1 сентября 2023 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 51, 53, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие проведут в «Юбилейном»
Участников оценят по итогам работы за прошлый год
Республику представят мастера из Бичурского района
Татарский праздник примет Селенгинский район
Также здесь прошли соревнования по стрельбе из лука
Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии
Их собираются использовать в отдалённых районах края
Ветеран из Братска получила памятную медаль в честь юбилея Прохоровского сражения
Победителями стали хозяева соревнований
Участники творческого проекта создадут «Мировое древо»
Подобную операцию ребёнку в регионе выполнили впервые
Награждённые трудятся в муниципальных образовательных учреждениях
В Закамне прошёл «Мылинский Мучун»
Следом за бурей начался дождь
Очередной рейд состоялся в Железнодорожном районе