В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия

Участников оценят по итогам работы за прошлый год



В столице Бурятии объявлено о проведении городского конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ». В конкурсе могут принять участие предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие коллективные договора, зарегистрированные в уведомительном порядке в администрации г. Улан-Удэ, и соответствующие требованиям, установленным положением о конкурсе (Распоряжение администрации г. Улан-Удэ от 08.06.2016 № 480-р).



Участники конкурса будут оцениваться по итогам работы за 2022 год по следующим показателям: социально-экономическое развитие, развитие социально-культурной сферы, развитие трудовых ресурсов, организация оплаты труда, охраны здоровья.



Победители будут определяться по номинациям:

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере образования»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере культуры»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере промышленности»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере строительства»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере торговли»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере общественного питания»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в прочих сферах экономики».



- Документы принимаются до 1 сентября 2023 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 51, 53, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



