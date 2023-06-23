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В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия

В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участников оценят по итогам работы за прошлый год

В столице Бурятии объявлено о проведении городского конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ». В конкурсе могут принять участие предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие коллективные договора, зарегистрированные в уведомительном порядке в администрации г. Улан-Удэ, и соответствующие требованиям, установленным положением о конкурсе (Распоряжение администрации г. Улан-Удэ от 08.06.2016 № 480-р).

Участники конкурса будут оцениваться по итогам работы за 2022 год по следующим показателям: социально-экономическое развитие, развитие социально-культурной сферы, развитие трудовых ресурсов, организация оплаты труда, охраны здоровья.

Победители будут определяться по номинациям:
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере образования»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере культуры»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере промышленности»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере строительства»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере торговли»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере общественного питания»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в прочих сферах экономики».

- Документы принимаются до 1 сентября 2023 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 51, 53, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ конкурс

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