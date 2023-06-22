В Иркутске временно закрыли музей-ледокол

На «Ангаре» проведут ремонт внутренних помещений
В Иркутске ледокол «Ангара» закрыт на ремонт с 19 июня. Напомним, что в этом году был запланирован самый масштабный ремонт ледокола за последние 30 лет. В отремонтированных помещениях будет создана новая экспозиция, которая расскажет об истории судоходства на озере Байкал и реке Ангаре, об истории ледоколов «Байкал» и «Ангара», но прежде всего — об истории ледокола и тех людях, которые на нём служили.
Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского на прошлой неделе опубликовал на электронной торговой площадке заявку на выполнение работ по текущему ремонту трёх помещений объекта культурного наследия регионального значения — ледокола «Ангара». Ремонт планируется в трёх помещениях в носовой части ледокола на уровне прогулочной, средней и нижней палубы. Стартовая цена работ — 8 427 643 рубля.
Кроме того, ранее была завершена конкурсная процедура на выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке фасада ледокола. 25 апреля текущего года заключён договор на сумму 2 555 604 рубля. Работы планируется завершить до конца октября этого года.
Как сообщает портал «Культура 38», в 2021 году был проведён капитальный ремонт ледокола «Ангара», в котором были выполнены работы на главной и шлюпочной палубах: частичная замена, ремонт и восстановление леерных конструкций, окрашивание главной и шлюпочной (верхней) палубы, замена инженерных коммуникаций в машинном отделении; окраска труб, мачт, надстройки на главной палубе. Смонтирован деревянный настил шлюпочной палубы, окрашены элементы судовой надстройки и левый борт, выполнена отделка прохода на верхнюю палубу. Кроме этого, была воссоздана капитанская рубка и каюта капитана — это одно помещение, разделённое на две комнаты. На капитальный ремонт из областного бюджета Иркутской области было выделено 6 179 382 рубля.
В этом году в каюте капитана и рубке на шлюпочной палубе появится совершенно новая экспозиция, посвящённая капитанам ледокола.
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