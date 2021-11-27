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В Иркутске завершён ремонт музея-ледокола «Ангара»

В Иркутске завершён ремонт музея-ледокола «Ангара»
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Открытие запланировано на 30 ноября

В Иркутской области завершён капитальный ремонт самого старого их сохранившихся ледоколов в мире. В настоящее время он является отделом областного краеведческого музея.

На проведение работ из областного бюджета было выделено 6,1 млн рублей. На шлюпочной палубе ледокола восстановлены и частично заменены леерные конструкции (ограждения) и смонтирован деревянный настил, воссоздана в историческом облике капитанская рубка и каюта капитана. В дальнейшем в капитанской рубке посетители смогут увидеть навигационные приборы XIX-XX веков. В каюте планируют воссоздать убранство интерьера, приближенное к первоначальному, и организовать тематическую экспозицию.

- В новых помещениях ледокола будут размещены выставки. Специалистам краеведческого музея дано задание изучить фонды и подобрать новые экспонаты. Это могут быть материалы об истории навигации, личные вещи капитанов, документы, – рассказал директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин.

Также во время капитального ремонта на судне покрашены трубы, мачты, судовые надстройки, борта. В машинном отделении специалисты заменили инженерные коммуникации. Капитальный ремонт ледокола, который является объектом культурного наследия регионального значения, начался 1 июня и занял шесть месяцев. Официальное открытие состоится 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Справка

Ледокол «Ангара» – это один из самых старых сохранившихся ледоколов в мире. Он был построен в Великобритании и в разобранном виде доставлен на Байкал. С 1900 года ледокол обеспечивал сквозное движение по Транссибирской магистрали. На нём в рабочем состоянии сохранился двигатель и машинное отделение. Сейчас на ледоколе развёрнута экспозиция по истории судоходства на озере Байкал.

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Иркутск музей ледокол капитальный ремонт

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