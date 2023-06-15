Сотрудник УФСИН из Бурятии получил звание почётного донора России

Общество, Фото: предоставлено УФСИН по Бурятии

Всего в списке почётных доноров прибавилось 25 имён



14 июня, во Всемирный день донора крови, в Бурятии торжественно наградили почётных доноров России.



Первый заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия Людмила Цыбикова вручила удостоверения и нагрудные знаки «Почетный донор России», а также благодарственные письма и подарки 25 жителям.



В том числе высокого звания удостоились сотрудник УФСИН России по Бурятии Михаил Сускин и пенсионер уголовно-исполнительной системы Олег Чирков, сообщили в пресс-службе ведомства.



По словам Михаила Сускина, «быть донором не только почётно, но и полезно, ведь донор должен вести здоровый образ жизни».



Донорская кровь не имеет аналогов. Она используется не только во время крупных катастроф или аварий, но и во время плановых или экстренных операций. Помимо этого, кровь и её компоненты используются при изготовлении лекарств для больных гемофилией.



Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня, в день рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, который в 1900 году открыл группы крови человека.

