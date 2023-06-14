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В Бурятии создают систему комплексной помощи

В Бурятии создают систему комплексной помощи
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике запускают проект «Социальный координатор»

В мае текущего года в Бурятии заключено трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по проекту «Социальный координатор» между правительством республики, АНО «Агентство стратегических инициатив» и АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление». Цель проекта – создание системы комплексной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, основанной на координации действий органов исполнительной власти социального блока и некоммерческих организаций по принципу одного окна.

- В Бурятии свыше 187 тысяч людей пожилого возраста. Для них необходимо создавать условия для активного долголетия. Важно понимать, что проект «Социальный координатор» является одним из составных частей внедряемого в республике регионального социального стандарта и предусматривает помощь людям, попавшим в тяжёлые жизненные ситуации, - отметила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. - Для оказания помощи нуждающимся гражданам функционирует горячая линия АНО «Верное направление» совместно с межведомственной мультидисциплинарной командой республики. Состав мультидисциплинарной команды в регионе создан, исходя из направлений оказания помощи гражданам в рамках указанного проекта.

По информации регионального министерства соцзащиты, 7 июня в целях запуска в республике проекта «Социальный координатор» было проведено совещание для мультидисциплинарной команды региона в режиме ВКС.

- Здесь было отмечено, что позвонить на горячую линию по номеру 8-800-303-303-0 могут не только люди старшего поколения, но и граждане с инвалидностью, тяжелобольные дети и взрослые, выпускники детских домов, родитель (опекун) ребёнка с инвалидностью, ухаживающий за тяжелобольным человеком или человеком с инвалидностью, - сообщила министр. - Планируется, что с января 2025 года «Социальный координатор» заработает по всей стране в режиме тиражирования лучших практик и решения системных проблем на местах. К этому времени в регионах сформируют мультидисциплинарные команды с привлечением НКО.

Бурятия социальная защита населения

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