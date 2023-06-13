В Бурятии на долговременный уход выделят 113 млн рублей

Пилотный проект продолжат развивать на тех же территориях
В Бурятии свыше 113 млн рублей будет израсходовано в этом году на развитие системы долговременного ухода. По данным министерства соцзащиты РБ, в прошлом году на реализацию мероприятий по внедрению системы было направлено 78,2 млн рублей. Пилотными территориями определены город Улан-Удэ, Заиграевский, Закаменский, Джидинский, Кяхтинский, Бичурский, Кабанский и Курумканский районы.
- В 2023 году пилот продолжается на тех же территориях. На реализацию проекта предусмотрено 113,7 млн рублей, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - За этот период внедрены новые сервисы. Это и службы сиделок на базе государственных и негосударственных учреждений. Всего на восьми пилотных территориях работают 90 сиделок, обслуживают 230 пожилых граждан и инвалидов, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию. Открыто 8 пунктов проката технических средств реабилитации. Финансирование в 2020-2021 гг. составило 7,9 млн. рублей. Выдано более 520 технических средств реабилитации нуждающимся.
Также, по словам министра, более 300 человек, в т.ч. родственников, прошли обучение в школах ухода для граждан, осуществляющих уход за пожилыми и инвалидами, улучшена материальная база домов-интернатов, качество оказания услуг, квалификация сотрудников.
- В апреле 2022 года открыт полустационар – отделение дневного пребывания на базе нашего учреждения. Здесь функционирует зал активного досуга, лечебной физкультуры, комната психологической разгрузки, сенсорная комната, столовая, комната отдыха. Для доставки пожилых граждан в отделение и обратно приобретён автобус с подъёмным механизмом, - рассказала заместитель директора комплексного центра «Доверие» Елена Добрецкая. - В штатную численность учреждения введены ставки психолога, культорганизатора, инструктора по труду, инструктора ЛФК, специалиста по социальной работе, медицинской сестры.
Также в рамках создания системы долговременного ухода утверждён порядок межведомственного взаимодействия, налажен информационный обмен между учреждениями здравоохранения и социальной защиты населения.
В Бурятии на долговременный уход выделят 113 млн рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В центральном сквере пройдут прямые включения с международного экономического форума
Некоторым из них более 100 лет
Выстрелом забайкальцам напомнили о роли края
Горожане смогут купить на ней сувениры, продукты, чай, изделия национальных центров
На байкальском острове открыли летний туристический сезон
Пилотный проект продолжат развивать на тех же территориях
Всего Бурятии выделили на организацию пляжей 50 миллионов
Она продлится до конца сентября
Весной и в начале лета на побережье Байкала выходят десятки хозяев тайги
Учащиеся смогут отдохнуть в летнем лагере соседней страны
Президент вручил медаль Эдуарду Щербине
Однако в ведомстве не нашли никаких нарушений при обрезке зелёных насаждений
В день они совершают около 20 рейсов
Он стал лучшим в индивидуальной гонке
Спортсмен завоевал бронзовую награду