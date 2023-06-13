В Бурятии на долговременный уход выделят 113 млн рублей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Пилотный проект продолжат развивать на тех же территориях



В Бурятии свыше 113 млн рублей будет израсходовано в этом году на развитие системы долговременного ухода. По данным министерства соцзащиты РБ, в прошлом году на реализацию мероприятий по внедрению системы было направлено 78,2 млн рублей. Пилотными территориями определены город Улан-Удэ, Заиграевский, Закаменский, Джидинский, Кяхтинский, Бичурский, Кабанский и Курумканский районы.



- В 2023 году пилот продолжается на тех же территориях. На реализацию проекта предусмотрено 113,7 млн рублей, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - За этот период внедрены новые сервисы. Это и службы сиделок на базе государственных и негосударственных учреждений. Всего на восьми пилотных территориях работают 90 сиделок, обслуживают 230 пожилых граждан и инвалидов, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию. Открыто 8 пунктов проката технических средств реабилитации. Финансирование в 2020-2021 гг. составило 7,9 млн. рублей. Выдано более 520 технических средств реабилитации нуждающимся.



Также, по словам министра, более 300 человек, в т.ч. родственников, прошли обучение в школах ухода для граждан, осуществляющих уход за пожилыми и инвалидами, улучшена материальная база домов-интернатов, качество оказания услуг, квалификация сотрудников.



- В апреле 2022 года открыт полустационар – отделение дневного пребывания на базе нашего учреждения. Здесь функционирует зал активного досуга, лечебной физкультуры, комната психологической разгрузки, сенсорная комната, столовая, комната отдыха. Для доставки пожилых граждан в отделение и обратно приобретён автобус с подъёмным механизмом, - рассказала заместитель директора комплексного центра «Доверие» Елена Добрецкая. - В штатную численность учреждения введены ставки психолога, культорганизатора, инструктора по труду, инструктора ЛФК, специалиста по социальной работе, медицинской сестры.



Также в рамках создания системы долговременного ухода утверждён порядок межведомственного взаимодействия, налажен информационный обмен между учреждениями здравоохранения и социальной защиты населения.



