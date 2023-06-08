Агинский стригаль стал лучшим на всероссийской выставке овец

Мероприятие проходит в Забайкалье
Конкурс по стрижке овец прошёл в рамках всероссийской выставки в Чите 7 июня. Показать своих животных и обменяться опытом работы приехали овцеводы из Приморья, Бурятии, Хакасии и Тувы.
Соревновались стригали в одинаковых условиях. Для конкурса специально подобрали овец забайкальской тонкорунной породы одинакового веса. Также мастера в стрижке использовали одинаковые машинки.
- Стригали соревнуются по парам, вначале звучит сигнал, по которому мастера приступают к работе. Для стрижки овец дано определённое время. Побеждает тот, кто быстрее соперника закончил стрижку овечки, - рассказали организаторы.
Победителем стал руководитель ООО «Туншэ» Баир Дондоков из Агинского Бурятского округа. За это ему достался ценный приз – бензогенератор. Мастер остриг овцу за 3 минуты 33 секунды. Второе место – у сотрудника Госветслужбы Забайкалья Баира Дамдинова. Третье место заняла бухгалтер сельхозкооператива «Родина» Светлана Батожаргалова.
После состязаний овечью шерсть использовали для мастер-класса по классировке. Специалисты рассказали всем желающим о порядке отбора образцов шерсти для проведения сертификации.
Напомним, что второй этап всероссийской выставки племенных овец и коз проходит в Чите по 9 июня. В мероприятии принимают участие 20 хозяйств из республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Приморского и Забайкальского краёв. Они представили почти 200 племенных овец и коз. Экспертная комиссия проведёт отбор и назовёт лучшие хозяйства, чемпионов пород среди баранов-производителей, ремонтных баранов, овцематок и ярок. Также будет определен победитель всероссийской выставки. Лучшему племенному хозяйству вручат главный приз – автомобиль «Нива», сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
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Общество, Фото:
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