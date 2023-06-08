08 июня

07 июня

Популярное

Агинский стригаль стал лучшим на всероссийской выставке овец

Агинский стригаль стал лучшим на всероссийской выставке овец
Общество,  Фото:пресс-служба минсельхоза Забайкалья
Мероприятие проходит в Забайкалье

Конкурс по стрижке овец прошёл в рамках всероссийской выставки в Чите 7 июня. Показать своих животных и обменяться опытом работы приехали овцеводы из Приморья, Бурятии, Хакасии и Тувы.

Соревновались стригали в одинаковых условиях. Для конкурса специально подобрали овец забайкальской тонкорунной породы одинакового веса. Также мастера в стрижке использовали одинаковые машинки.

- Стригали соревнуются по парам, вначале звучит сигнал, по которому мастера приступают к работе. Для стрижки овец дано определённое время. Побеждает тот, кто быстрее соперника закончил стрижку овечки, - рассказали организаторы.

Победителем стал руководитель ООО «Туншэ» Баир Дондоков из Агинского Бурятского округа. За это ему достался ценный приз – бензогенератор. Мастер остриг овцу за 3 минуты 33 секунды. Второе место – у сотрудника Госветслужбы Забайкалья Баира Дамдинова. Третье место заняла бухгалтер сельхозкооператива «Родина» Светлана Батожаргалова.

После состязаний овечью шерсть использовали для мастер-класса по классировке. Специалисты рассказали всем желающим о порядке отбора образцов шерсти для проведения сертификации.

Напомним, что второй этап всероссийской выставки племенных овец и коз проходит в Чите по 9 июня. В мероприятии принимают участие 20 хозяйств из республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Приморского и Забайкальского краёв. Они представили почти 200 племенных овец и коз. Экспертная комиссия проведёт отбор и назовёт лучшие хозяйства, чемпионов пород среди баранов-производителей, ремонтных баранов, овцематок и ярок. Также будет определен победитель всероссийской выставки. Лучшему племенному хозяйству вручат главный приз – автомобиль «Нива», сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.

Агинский Бурятский округ Забайкальский край сельское хозяйство конкурс выставка овцеводство стрижка овец

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Общество, 08.06.2023
Жильё со всеми удобствами находится в основном в городах и посёлках городского типа
В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»
В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»
Общество, 08.06.2023
В Улан-Удэ объявили победителей регионального этапа конкурса
В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны
В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны
Общество, 08.06.2023
Юбиляр – уроженец Кабанского района
В Улан-Удэ эксперты осмотрели место строительства кампуса, театра и музея
В Улан-Удэ эксперты осмотрели место строительства кампуса, театра и музея
Общество, 08.06.2023
Межвузовский кампус в Бурятии начнут строить в 2024 году
В Бурятии впервые состоялся фестиваль черемши
В Бурятии впервые состоялся фестиваль черемши
Общество, 08.06.2023
На него съехалось несколько сотен человек
Экономист из Бурятии выиграла в лотерею почти 1,5 миллиона рублей
Экономист из Бурятии выиграла в лотерею почти 1,5 миллиона рублей
Общество, 08.06.2023
Счастливица рассказала, что до сих пор находится под впечатлением
В выходные в Бурятии ожидается жара до +35
В выходные в Бурятии ожидается жара до +35
Общество, 08.06.2023
Также ожидается порывистый ветер
Титул «Мисс Азия ДВФУ - 2023» завоевала бурятка
Титул «Мисс Азия ДВФУ - 2023» завоевала бурятка
Общество, 08.06.2023
К конкурсу красоты и талантов участницы готовили целый месяц
В Бурятии непослушного осуждённого отправили за решётку
В Бурятии непослушного осуждённого отправили за решётку
Общество, 08.06.2023
Мужчина не выходил на исправительные работы
Часть улан-удэнцев не хотят работать после длинных выходных в июне
Часть улан-удэнцев не хотят работать после длинных выходных в июне
Общество, 08.06.2023
Горожане решили продлить трёхдневный отдых за счёт отпуска и отгулов

Житель Бурятии создал для робота для военных и назвал его «Бультерьер»
Житель Бурятии создал для робота для военных и назвал его «Бультерьер»
Общество, 08.06.2023
Он придумал и сконструировал универсальный гусеничный беспилотник

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^