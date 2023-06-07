В Улан-Удэ свалку убрали благодаря вмешательству прокуратуры

Свалку обнаружили на территории ТОС



В Улан-Удэ по инициативе прокуратуры Советского района убрали свалку твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Представители надзорного органа взялись за свалку ТОС «Вагжанова». Комитет городского хозяйства предоставил специальную технику, а комбинат по благоустройству обеспечен вывоз собранного мусора.



Совместными усилиями органов местного самоуправления и территорий общественного взаимодействия проведена уборка мусора на берегу реки Селенга в микрорайоне Вагжанова. Убрана территория общей площадью 1800 кв. метров.

