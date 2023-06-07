Свалку обнаружили на территории ТОС
В Улан-Удэ по инициативе прокуратуры Советского района убрали свалку твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Представители надзорного органа взялись за свалку ТОС «Вагжанова». Комитет городского хозяйства предоставил специальную технику, а комбинат по благоустройству обеспечен вывоз собранного мусора.
Совместными усилиями органов местного самоуправления и территорий общественного взаимодействия проведена уборка мусора на берегу реки Селенга в микрорайоне Вагжанова. Убрана территория общей площадью 1800 кв. метров.
В Улан-Удэ свалку убрали благодаря вмешательству прокуратуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чиновников заставили предоставить ей благоустроенное жильё через суд
Свалку обнаружили на территории ТОС
На выставке будут представлены лучшие этюды и зарисовки
Их жертвами стали уже более 800 человек
У него остались родители, жена и сын
В городе высадят смородину, калины, клёны и яблони
Часть отходов оттуда вывезли, а всё остальное просто закопали
Самой наболевшей темой в республике при этом остаётся здравоохранение
Оружие он добровольно сдал государству
В колонии прошёл брейн-ринг
В Бурятии назвали сроки проведения «Байкальского ветра»
Заявки на участие принимаются до 30 июня
В столице республики осадков не ожидается
Общество, 06.06.2023
На стадионе Улан-Удэ состоятся кольцевые гонки
Общество, 06.06.2023
В республике пройдут соревнования по внедорожному ориентированию