Сквер «Радуга» в Улан-Удэ победил в голосовании: Каким он будет уже через год

По результатам всероссийского онлайн-голосования, в столице Бурятии благоустроят сквер «Радуга». За него проголосовало более 18 тысяч горожан. Напомним, в этом году на выбор жителям было предложено две территории: сквер «Радуга» и мемориал Победы. Обновление выбранной территории пройдёт по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» уже в следующем году.Накануне завершилось онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства на 2024 год. В городе Улан-Удэ наибольшее число голосов набрал сквер «Радуга». На протяжении шести недель жители выбирали дизайн-проект, по которому будет проходить благоустройство территории. Победу одержал проект, в котором предусматривается сохранение мозаичных скульптур. По мнению горожан, полюбившиеся многим, ещё с детства фигурки животных являются достопримечательностью общественного пространства.- Помимо реставрации скульптур из мозаики в сквере «Радуга» планируют заменить малые архитектурные формы, лавочки, освещение и многое другое. Сейчас специалисты приступит к разработке более подробного дизайн-проекта и расчёту сметы на благоустройство сквера «Радуга». Осенью вся документация должна быть готова, чтобы в следующем году весной можно было приступить к работам на объекте», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Напомним, с 15 апреля по 31 мая проходило голосование за объекты благоустройства. По результатам проекта, в следующем году будет благоустроено 84 общественные территории.