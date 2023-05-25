В Улан-Удэ открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Фёдор Сигаев был представлен к званию Героя Советского Союза



24 мая в Улан-Удэ увековечили память ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Глебовича Сигаева. Мемориальная доска в его честь установлена на доме, где жил ветеран – по улице Фрунзе, 9.



Фёдор Глебович Сигаев родился 17 февраля 1913 г. в селе Ташелан Заиграевского района. Здесь он окончил четыре класса начальной школы. В 1937 году прошёл семимесячные центральные курсы счётно-финансовых работников в Москве. После окончания курсов был назначен бухгалтером в леспромхозе Красноярского края. Через некоторое время переехал в Улан-Удэ, где устроился на работу главным бухгалтером в Бурлесхимпромсоюзе. С этой должности и был призван Красную Армию 6 марта 1942 года. На передовую попал не сразу. Поначалу служил рядовым взвода конной разведки 493-го стрелкового полка 36-й армии ЗабВО. До передовой дважды отучился на курсах: при политучилище в Иркутске и «Выстрел» на станции Дивизионная в Улан-Удэ.



11 апреля 1945 года Фёдор Сигаев участвовал в штурме Имперского моста у города Вена. Эту операцию доверили самым отважным воинам. В течение полутора суток восемь контратак немцев было отбито взводом Сигаева. Сам Фёдор Глебович из противотанкового ружья уничтожил один бронетранспортер, две автомашины и 16 гитлеровцев. Гвардии старший лейтенант Сигаев в мае 1945 года был представлен к званию Героя Советского Союза. Но вместо Золотой Звезды получил орден Отечественной войны первой степени. Награждён также орденом «Красной Звезды», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Вены» и «За взятие Будапешта».



Наградной лист на звание Героя Советского Союза в архиве министерства обороны РФ обнаружил эксперт ОНФ, краевед, корреспондент газеты «Бурятия», член союза журналистов России Баясхалан Дабаин.



Как следует из наградного листа, Фёдор Сигаев проявил «исключительное мужество и отвагу, умение командовать взводом в бою, особенно товарищ Сигаев проявил бесстрашие и героизм 11 апреля 1945 года по захвату шоссейного моста через реку Дунай… Смелым и дерзким броском он вплотную подошёл к мосту, занял выгодный рубеж, и в течение полутора суток взвод товарища Сигаева отбил 8 контратак противника».



После демобилизации Федор Глебович работал бухгалтером в Бурятском обкоме партии. Затем перешёл на работу в Геологическую экспедицию, а после стал работать главным бухгалтером Судоремонтного завода Улан-Удэ, откуда и ушёл на пенсию. Умер Фёдор Сигаев 21 марта 1981 года в Улан-Удэ.



28 апреля 2021 года в Народном Хурале Республики Бурятия внучке ветерана Татьяне Сигаевой вручили копию наградного листа на звание Героя Советского Союза Фёдору Глебовичу Сигаеву. В администрации Улан-Удэ в марте 2021 года вышло распоряжение о присвоении улице в микрорайоне Забайкальский имени Героя Великой Отечественной войны Фёдора Сигаева. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



