В Иркутской области расчистят около 6 километров русел рек

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Эти мероприятия станут приоритетными в плане предотвращения негативного воздействия паводковых вод



В Иркутской области в этом году за счёт субвенций федерального бюджета запланировано провести работы по расчистке и регулированию русел рек на территории Нижнеудинского и Слюдянского районов, а также реки Ушаковка в Иркутске. В общей сложности будет расчищено пять участков водных объектов общей протяжённостью 5,78 км. Стоимость работ составит 48,7 млн рублей.



О планах и задачах министерства природных ресурсов и экологии региона, а также результатах работы за 2022 год доложила министр Светлана Трофимова на заседании правительства Иркутской области, которое прошло 24 мая.



Общая стоимость работ на реке Ушаковка составляет более 140 млн рублей. Работы будут проводится с 2023 года по 2027 год. План расчистки на 2023 год – до одного километра. Предусмотрено финансирование в размере 16 млн рублей.



Кроме того, начинается второй этап расчистки русел рек в Слюдянском районе (р. Солзан, р. Харлахта, р. Бабха, р. М. Осиновка, р. Б. Осиновка, руч. Красный, руч. Болотный, руч. Банный, р. Култучная, р. Медлянка, р. Тиганчиха, р. Б. Быстрая, р. Слюдянка, р. Похабиха, р. Безымянка). В 2023 году будут начаты подготовительные работы. До 2025 года запланировано расчистить участки водных объектов общей протяжённостью более 18 км.



Также планируется завершить расчистку русел рек в Нижнеудинском районе (рекм Кундуй, Куйт, Орик, Уляха). Работы на объектах ведутся с 2022 года. Общая протяжённость руслорегулирующих работ по мероприятию составила 6,69 км. Стоимость всех работ в Слюдянском и Нижнеудинском районах равна 34 млн рублей. На 2023 год запланировано выделить на эти цели 25,6 млн рублей.



- В 2022 году завершены работы по расчистке русел рек общей протяжённостью 8 км. Это ручей Зуевский Ключик и его приток в г. Тайшет, русла трех рек в Тулуне, русло р. Кимильтей в н.п. Кимильтей Зиминского района, - доложила Светлана Трофимова.



Помимо этого, отметила министр, уже выполнены геодезические и геологические изыскания в рамках разработки проектной документации на расчистку и регулирование русла реки Шелестиха в г. Усолье-Сибирское.



Также в 2023 году будет разработано две проектно-сметных документации по расчистке и регулированию русла реки Шелестиха в Усолье-Сибирском и русла р. Солзан на участке от моста Доброй Надежды до устья в Байкальске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



