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В центре Улан-Удэ пройдёт концерт-презентация «Голоса кочевников»

В центре Улан-Удэ пройдёт концерт-презентация «Голоса кочевников»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Концерт состоится на площади Революции

3 июня на площади Революции в Улан-Удэ пройдёт презентация международного фестиваля «Голос Кочевников – 2023». Начало концерта запланировано на 16:00 (возрастное ограничение 6+).

- Концерт станет своеобразным спойлером к самому яркому летнему событию республики и подарком для улан-удэнцев и гостей города к юбилею Бурятии, - сообщили организаторы.

В презентации фестиваля примут участие известная бурятская группа Namgar, молодые рокеры «Местный бездарь» и гости из иркутская этно-рок-группа Shono.

Как сообщал «Байкал-Daily», XIII международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (0+) пройдёт 14-15 июля на территории туркомплекса «Степной кочевник» в заиграевском селе Ацагат.

В этом году одним из хэдлайнеров фестиваля станет коллектив из Благовещенска «Моя Мишель». Их выступление обойдётся в 1,3 млн рублей.

Голос кочевников концерт

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