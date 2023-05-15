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Улан-удэнцам начали возвращать горячую воду

Улан-удэнцам начали возвращать горячую воду
Общество,  Фото:pixabay.com
В некоторых микрорайонах она появилась ещё накануне

Отопительный сезон в столице Бурятии завершился в прошлую среду, 10 мая. Вместе с теплом в квартирах пропала и горячая вода – в городе приступили к традиционным гидравлическим испытаниям. Всё это время трубы проверяли на плотность и прочность. 

Опрессовку пообещали завершить к 15-му мая. А уже накануне некоторым улан-удэнцам вернули горячую воду. Она появилась, в частности, в сотых кварталах и на Стеклозаводе. Большинство же горожан пока в ожидании.

В Железнодорожном и части Советского района ГВС  будет отсутствовать не пять дней, как у остальных, а с 10 мая по 1 сентября и с 10 мая по 20 июля соответственно. Причина тому – масштабная реконструкция тепломагистрали № 3.

В некоторых медицинских и дошкольных учреждениях, в частности – в специализированном психоневрологическом доме ребёнка «Аистёнок», республиканском перинатальном центре, детской клинической больнице с центром медицинской реабилитации, а также садиках № 143 «Золотая рыбка» и №84 «Снегурочка» – отопление отключат только 31 мая. ГВС в городе исчезнет ещё дважды – в июне и июле (сразу на десять дней). Для многоквартирных домов, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики.

В соцсетях тем временем сообщают о коммунальной аварии на улице Сахьяновой в Октябрьском районе. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» написали, что там произошёл потоп – прорвало трубу. По предварительным данным, причина – работы по строительству третьего моста через Уду. Жители бурятской столицы опасаются, что это может повлиять на сроки подачи горячего водоснабжения.



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