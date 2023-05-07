В прибрежном районе Бурятии заработала паромная переправа

Она открылась 7 мая
В воскресенье, 7 мая, начала работу Татауровская паромная переправа через реку Селенга на региональной трассе «Татаурово – Острог». Это в Прибайкальском районе Бурятии
Ещё одна переправа – Усть-Чикойская через реку Чикой на автодороге «Стрелка – Подлопатки» в Селенгинском районе – функционирует уже неделю. Она открылась 1 мая, напомнили в Минтрансе РБ.
С расписанием обоих паромов можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://автодор03.рф/perepravyi/. Переправы закрылись в начале ноября из-за наступления холодов. На реках начали появляться шуга и забереги. Тогда в министерстве транспорта сообщили, что сооружения возобновят работу только в мае.
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Она открылась 7 мая
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