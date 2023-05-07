В Монголии появилась роща главы Бурятии

В честь векового юбилея республики в Селенгинском аймаке высадили целый лес













В мероприятии приняли участие сам Алексей Цыденов и губернатор Селенгинского аймака Нацагдоржийн Лхагвадорж.



- Это продолжение нашей договорённости, достигнутой на российско-монгольском экономическом форуме. Он проходил в Бурятии в прошлом году, – напомнил руководитель республики. – Тогда мы договорились, что поможем саженцами в лесовосстановлении. Мы развиваем в республике несколько питомников, воспроизводим сосну и другие виды деревьев. Кроме того, местные сельхозтоваропроизводители выводят породы плодовых деревьев и тоже поставляют их в Селенгинский аймак. То есть это и благородное дело восстановления лесов, и бизнес. В этом заинтересованы обе стороны.

















Нацагдоржийн Лхагвадорж поблагодарил делегацию Бурятии за визит и отметил, что сеянцы подходят к климатическим условиям Монголии.



- Надеемся, что посеянные сегодня образцы окрепнут и станут большими деревьями. Гордимся тем, что посадили вместе с вами деревья и будем всем рассказывать о вашем примере. Также хотелось бы высадить у нас плодородные деревья из бурятского питомника, – добавил губернатор Селенгинского аймака.



Глава РБ, который 5 мая побывал в соседней стране с деловым визитом, поучаствовал и в мероприятиях, посвящённых предстоящему Дню Победы. Он возложил цветы к Мемориалу советским воинам-освободителям в сомоне Алтанбулаг, поприветствовал участников митинга и отметил значимость вклада Монголии в победу над фашизмом.





После Цыденов посетил Национальный музей «Селенга». Это подарок от Советского Союза в знак дружбы. Он открылся в 1971 году в честь 50-летия революции в Монголии.



- И мемориал, и музей, которые мы посетили – пример того, как жители Монголии бережно хранят и чтят свою историю, не пытаются её переписать и переврать. Некоторым стоило бы этому поучиться, – подчеркнул Алексей Цыденов.



