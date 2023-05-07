В селе Бурятии по загадочным причинам дохнет скот

Никаких инфекций там пока не обнаружили
Жители села Комсомольское в Еравнинском районе бьют тревогу. Они поинтересовались, с чем связан падёж скота в населённом пункте. Люди потребовали ответ от ветеринарной службы и властей в вайбер-группе «Еравна-инфо.24/7».
- Почему до сих пор нет ясности, отчего дохнет скот в селе? – вопрошают местные.
На это замглавы района по сельскому хозяйству Абида Жамсуев пояснил: у сельхозживотных уже взяли анализы и направили их в Улан-Удэ. «Ждём результатов», – отметил он.
Начальник Еравнинского филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных Бэликто Нимбуев заявил, что готовы пока не все анализы.
- Ждём результатов остальных, обстоятельства выясняются. Но инфекции в нашем районе нет, – цитирует его «Еравна-инфо.24/7».
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