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В селе Бурятии по загадочным причинам дохнет скот

В селе Бурятии по загадочным причинам дохнет скот
Общество,  Фото:Pixabay.com
Никаких инфекций там пока не обнаружили
 
Жители села Комсомольское в Еравнинском районе бьют тревогу. Они поинтересовались, с чем связан падёж скота в населённом пункте. Люди потребовали ответ от ветеринарной службы и властей в вайбер-группе «Еравна-инфо.24/7».

- Почему до сих пор нет ясности, отчего дохнет скот в селе? – вопрошают местные.
 
На это замглавы района по сельскому хозяйству Абида Жамсуев пояснил: у сельхозживотных уже взяли анализы и направили их в Улан-Удэ. «Ждём результатов», – отметил он.
 
Начальник Еравнинского филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных Бэликто Нимбуев заявил, что готовы пока не все анализы.

- Ждём результатов остальных, обстоятельства выясняются. Но инфекции в нашем районе нет, – цитирует его «Еравна-инфо.24/7».
животные скот сельское хозяйство

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