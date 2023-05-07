Центр Улан-Удэ перекроют на несколько часов

На главной площади города отрепетируют парад Победы
В воскресенье, 7 мая, центр бурятской столицы закроют для транспорта. На площади Советов в течение двух часов – с 10:00 до 12:00 – будет проходить генеральная репетиция военного парада, посвящённого 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Движение автобусов, маршруток и автомобилей на улицах Советская, Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Почтамтская ограничат с 8:00 до 13:00. Сам парад начнётся 9 мая в 10 часов утра (возрастное ограничение – 0+
). Центральные дороги в этот день перекроют уже с 6:00 и до окончания мероприятия, напомнили в городской администрации.
В итоге изменится схема движения сразу 28 микриков и автобусов – № 2, 3, 3А, 10, 15, 17, 19, 19А, 23, 27, 27 «Первое поле», 29, 30, 31, 31К, 33, 37, 46, 46А, 55, 56С, 77, 82, 92, 95, 97, 97К и 100, следующих через центр. Они поедут в объезд закрытых участков согласно схемам. Трамваев ограничения не коснутся.
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