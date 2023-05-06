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В Улан-Удэ встретили «Поезд Победы»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

В Улан-Удэ организовали акцию «Поезд Победы» (возрастное ограничение - 0+). 

6 мая на железнодорожный вокзал Улан-Удэ прибыл «Поезд Победы». Главными пассажирами тематического поезда стали ветераны-железнодорожники, участники боевых действий, дети войны, труженики тыла, а также волонтёры, школьники и учащиеся ссузов.

- Локомотив, стилизованный под «Поезд Победы», который возвращал бойцов Великой Отечественной войны в родные сёла и города, доставлен в Бурятию из Слюдянки специально для проведения рейса от станции Заудинский до станции Улан-Удэ, - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

На перроне вокзала в честь ветеранов прошёл митинг и праздничный концерт. Прибывших в торжественной обстановке встретил глава Бурятии Алексей Цыденов.

— Если мы знаем свою историю, чтим наших ветеранов, предков, чтим наши традиции — тогда мы имеем будущее. Тогда мы сильная и единая страна. Главное — мы должны быть вместе и должны быть стойкие. А нам есть, на кого равняться — на наших ветеранов, на наших тружеников тыла, на всех тех, кто своим трудом, своей отвагой и честью освободил нашу страну и позволил нам сегодня здесь жить, быть и существовать. И так будет всегда, - обратился к присутствующим глава республики.



День Победы ветераны ВОВ

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