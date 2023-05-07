В Улан-Удэ днём до +19 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, 7 мая по республике: переменная облачность, по северной половине небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по южной половине республики преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с.



Температура ночью от +4,-1, местами -3,-8, днём +16, +21, местами +10, +15, по северному Прибайкалью при осадках +4, +9.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью +1, +3, днём +17, +19.





