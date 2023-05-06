Улан-удэнские школьники украшают окна ко Дню Победы

К акции может присоединиться любой желающий



Городские образовательные учреждения принимают участие во всероссийской акции «Окна победы» (возрастное ограничение - 0+). Ученики украсили окна школ различными символами Великой Победы с помощью красок и трафаретов из бумаги.



К акции может присоединиться любой желающий, украсив окна квартиры или дома георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов.



- Поможем создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать молодому поколению наши традиции и создать новые, а также выразить свою благодарность героям Великой Отечественной войны и почтить память павших в Великой Отечественной войне. Присоединяйтесь! – обратились к горожанам в администрации Улан-Удэ.



