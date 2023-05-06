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Улан-удэнские школьники украшают окна ко Дню Победы

Улан-удэнские школьники украшают окна ко Дню Победы
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
К акции может присоединиться любой желающий

Городские образовательные учреждения принимают участие во всероссийской акции «Окна победы» (возрастное ограничение - 0+). Ученики украсили окна школ различными символами Великой Победы с помощью красок и трафаретов из бумаги.

К акции может присоединиться любой желающий, украсив окна квартиры или дома георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов.

- Поможем создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать молодому поколению наши традиции и создать новые, а также выразить свою благодарность героям Великой Отечественной войны и почтить память павших в Великой Отечественной войне. Присоединяйтесь! – обратились к горожанам в администрации Улан-Удэ.

акция День Победы

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