К акции может присоединиться любой желающий
Городские образовательные учреждения принимают участие во всероссийской акции «Окна победы» (возрастное ограничение - 0+). Ученики украсили окна школ различными символами Великой Победы с помощью красок и трафаретов из бумаги.
К акции может присоединиться любой желающий, украсив окна квартиры или дома георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов.
- Поможем создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать молодому поколению наши традиции и создать новые, а также выразить свою благодарность героям Великой Отечественной войны и почтить память павших в Великой Отечественной войне. Присоединяйтесь! – обратились к горожанам в администрации Улан-Удэ.
Улан-удэнские школьники украшают окна ко Дню Победы
Общество, Фото:
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